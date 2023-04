PL das Fake News enfrenta obstáculos e não conta com votos suficientes para aprovação

DA REDAÇÃO – Apesar dos esforços contundentes do Planalto em promover a aprovação da PL das Fake News, a oposição assegura que não há votos suficientes para respaldá-la. Os cálculos atuais apontam para um cenário de 233 votos favoráveis e 203 contrários, insuficientes para alcançar a marca necessária de 257 votos. Nesse contexto, o Parlamento sinaliza claramente seu alinhamento em defesa da liberdade de expressão, um princípio basilar na Democracia, conforme pontuado pelo deputado Mendonça Filho (União-PE), autor de um projeto alternativo que reforça a proteção dos direitos e liberdades individuais.

A impossibilidade de aprovação do texto é interpretada pela deputada Adriana Ventura (Novo-SP) como um reflexo do temor governista. “Eles não têm os votos necessários e estão acovardados”, avalia. Inclusive dentro do próprio Partido Progressista (PP), liderado pelo presidente da Câmara, Arthur Lira (AL), surgem vozes contrárias à proposta, sendo que a oposição conta com a presença de 22 deputados federais alinhados em suas fileiras.

Mesmo o União Brasil, legenda que ocupa cadeiras na Esplanada de Lula, encontra-se dividido em relação à matéria, inclinando-se a não fornecer os votos necessários. A disputa pelo apoio parlamentar concentra-se agora nos 75 deputados federais que ainda não declararam sua posição, tornando-os alvos de um embate estratégico entre oposição e governo.