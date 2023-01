Pirarucu de manejo da Amazônia já é vendido nas lojas do Pão de Açúcar em todo Brasil

Acordo beneficia manejadores ribeirinhos e indígenas, e amplia o acesso do pirarucu selvagem para consumidores

Para ampliar o consumo do pirarucu selvagem de manejo sustentável em todo o Brasil, o Gosto da Amazônia e o GPA, um dos maiores grupos de varejo alimentar do Brasil, formalizaram parceria para a comercialização do peixe em lojas da rede Pão de Açúcar. A iniciativa disponibiliza para venda filés de pirarucu processado, resultado do trabalho de famílias manejadoras situadas na região amazônica. Atualmente, 15 lojas do grupo já comercializam o produto.

A parceria com o Pão de Açúcar faz parte da estratégia do Gosto da Amazônia, que tem o objetivo de viabilizar a comercialização conjunta do pirarucu de manejo para mercados além da Amazônia, por meio de ações de promoção do produto, relacionamento com chefs, restaurantes, pontos de venda e apoio à logística de distribuição.

De acordo com o responsável pela área de marketing do Gosto da Amazônia, Sérgio Abdon, a nova parceria ajuda a trazer segurança para os manejadores. “O Pão de Açúcar é uma marca conhecida no mercado, associada à qualidade e capilaridade, presente em vários lugares, para uma quantidade significativa de consumidores com poder de compra. Para o manejador, é uma garantia de que o produto que ele está manejando estará acessível para consumo. Isso traz para a cadeia um nível de segurança interessante”, afirma.

“Já o consumidor se beneficia porque poderá comprar o pirarucu perto de casa e preparar suas próprias receitas, além dos pratos com o peixe que já são encontrados em vários restaurantes do país. Assim, conseguimos encurtar caminhos e fazer com que mais pessoas possam experimentar o produto e ajudar na conservação da Amazônia”, completa Sérgio.

O gerente comercial de peixaria do GPA, Marcos Galvão, explica que a parceria faz parte da estratégia de sustentabilidade da companhia. “O trabalho foi impulsionado pela elaboração da Política Socioambiental de Compras de Pescados, lançada pelo grupo, no ano passado, que tem como objetivo aumentar a participação de produtos provenientes de produção sustentável dentro do negócio, com dois focos: fomento à pequena produção sustentável, a partir do modo e da organização que produz, contribuindo com a conservação da floresta; e a diversificação de consumo de espécies menos conhecidas, o que reduz o impacto nos recursos pesqueiros”, diz.

Marcos acrescenta que o compromisso e protagonismo em ESG (do inglês, Environmental, Social and Governance) da bandeira Pão de Açúcar são um grande diferencial e ponto de identificação dos clientes da rede – fatores que são fortalecidos por meio da parceria de iniciativas como a Gosto da Amazônia. “A parceria com a Gosto da Amazônia agrega para o consumidor, já que, além da oferta de um produto de impacto socioambiental positivo, o filé de pirarucu é uma ótima opção de peixe versátil, saudável e de sabor excelente. Dessa forma, acreditamos que a novidade, assim como a parceria, será bem-recebidas pelos clientes da rede”, finaliza.

Rede de manejadores

A marca coletiva Gosto da Amazônia foi criada pelo Coletivo do Pirarucu, uma rede de pescadores indígenas e ribeirinhos manejadores de pirarucu das bacias dos rios Negro, Solimões, Juruá e Purus, no Amazonas, e seus parceiros, governamentais e não governamentais. A marca coletiva nasceu em 2019 para expandir a venda do pirarucu de manejo fora da Amazônia, com a abertura e consolidação de mercados em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Brasília, Belo Horizonte e Recife.

A iniciativa faz parte do projeto Cadeia de Valor Sustentáveis, fruto de um acordo de cooperação internacional entre a Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) e o governo brasileiro, que atua para solucionar os gargalos de quatro produtos extrativistas da sociobiodiversidade: castanha-da-Amazônia, pirarucu, açaí e madeira de manejo comunitário.

Com informações da assessoria