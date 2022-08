Adão Lemos renova patrocínio com a Atem e representa o AM no Rally dos Sertões

A Distribuidora Atem renovou, esta semana, o patrocínio com o piloto Adão Lemos, pelo terceiro ano consecutivo. Ele irá representar o Amazonas em mais um Rally dos Sertões, desta vez com um roteiro que torna o campeonato o maior do mundo neste segmento. A competição será realizada de 26/8 a 10/9.

“É uma honra ter uma empresa do Norte como a Atem que nos ajuda a representar o nosso estado da melhor maneira possível”, comenta Adão Lemos, lembrando também de amigos que sempre o apoiam nesta jornada. “A Atem está comigo desde o primeiro rally e isto, para quem está no esporte, é muito importante”.

Para a superintendente de Marketing, Comunicação e ESG da Atem Participações, Paula Vieira, a empresa valoriza os talentos do Amazonas que buscam levar a bandeira do estado às melhores posições. “Além de acreditarmos no potencial do piloto Adão Lemos, entendemos que este será um rally diferente, que marca os 30 anos da competição. Os pilotos passarão por oito estados das cinco regiões do país e toda esta energia tem tudo a ver com os valores da Atem de ir sempre além”.

Adão Lemos vai competir na categoria Moto Brasil 300 cv. “Minha expectativa é terminar todos os dias e ficar entre os três primeiros, na minha categoria”, diz Lemos, que ano passado ficou entre os seis primeiros colocados na categoria Moto Brasil. Em 2020, na sua estreia do Rally dos Sertões, ele conquistou um terceiro lugar na categoria 250 F e terminou em quinto na categoria Moto Brasil.

O Rally dos Sertões comemora este ano três décadas, tornando-se o maior rally do mundo. A partir de Foz do Iguaçu, serão 7.216 quilômetros, passando por oito estados das cinco regiões do país – pela ordem, Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Nordeste e Norte; até a chegada, em Salinópolis (PA). Irá atravessar os cinco principais biomas do Brasil: Mata Atlântica, Pantanal, Cerrado, Caatinga e Amazônia.

Com informações da assessoria