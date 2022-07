PGE-AM divulga resultado final de concurso público para nível médio e superior

A Procuradoria Geral do Estado (PGE-AM) divulgou, nesta sexta-feira (1º/07), o resultado final do concurso público para provimento de cargos do quadro de pessoal permanente do órgão. A lista com os aprovados está na página da Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br).

As provas ocorreram no dia 17 de abril, quando quase oito mil candidatos concorreram a uma das 44 vagas ofertadas, sendo 37 para ampla concorrência e sete para Pessoas com Deficiência (PcDs). Trata-se do 1º concurso público aberto pela PGE-AM, em 50 anos da instituição, para os cargos de atividade meio.

A maior parte das vagas é para o cargo de Analista Procuratorial, com um total de 20 cargos. Na sequência, aparece o cargo de Assistente Procuratorial, com 15 vagas. Os salários variam de R$ 3,8 mil a R$ 7,3 mil.

Mais concurso

E desde 2016 sem realizar concurso para o cargo de procurador, a PGE-AM realizou as provas objetivas do concurso para cargos de procuradores de 3ª Classe, no dia 22 de maio. O certame prevê três fases.

O edital dispõe de cinco vagas, sendo quatro para ampla concorrência e uma para Pessoa com Deficiência (PcD). Ao todo, 1.285 pessoas participaram do certame, que prevê remuneração de R$ 24.589,99 para os candidatos aprovados.

A segunda fase desse concurso vai abranger provas escritas dissertativas e está prevista para acontecer nos dias 16 e 17 de julho. E, por fim, haverá as provas orais, marcadas para ocorrer entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro.

