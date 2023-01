Pesquisão: Luis Roberto é eleito melhor narrador de 2022; Cléber Machado é o pior

Luis Roberto é o melhor narrador da TV em 2022 na opinião dos jogadores ouvidos pelo Pesquisão do UOL.

• Ele recebeu 23% dos votos.

• Outros quatro narradores aparecem empatados em segundo com 11% dos votos: Everaldo Marques, Milton Leite, Cléber Machado e Gustavo Vilanni, todos eles do Grupo Globo.

• André Henning, Galvão Bueno, Luiz Carlos Jr., Rômulo Mendonça e Jorge Iggor (TNT Sports) foram outros citados.

Cléber Machado é o pior

Apesar de aparecer na segunda colocação entre os melhores narradores, Cléber Machado foi eleito o pior narrador com certa folga.

• Ele recebeu 35% dos votos.

• Galvão Bueno ficou com o segundo lugar, com 23%.

• Gustavo Villani levou o bronze, com 11% dos votos.

• Daniel Pereira, Luciano Périco, Milton Leite e Natália Lara foram outros narradores citados.

O que é o Pesquisão do UOL

O Pesquisão 2022 do UOL foi respondido de forma anônima por 26 jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro. As respostas foram computadas até o dia 22 de dezembro.

Com informações do Uol