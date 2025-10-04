O pesquisador em Saúde Pública do Instituto Leônidas & Maria Deane (ILMD/Fiocruz Amazônia), Pritesh Jaychand Lalwani, foi selecionado pela Rede Pasteur como um dos 40 jovens cientistas de destaque mundial com menos de 40 anos. A iniciativa integra o Pasteur Network Annual Meeting (PNAM) 2025, que será realizado de 21 a 23 de outubro, em Ho Chi Minh, Vietnã, e tem como objetivo dar visibilidade à nova geração de líderes científicos que já contribuem para a saúde global.
Os selecionados foram reconhecidos por seu potencial científico, liderança e inovação, em trabalhos alinhados aos quatro pilares estratégicos da Rede Pasteur: inteligência e preparação para epidemias, pesquisa e inovação, comunidades de conhecimento multidisciplinares e colaboração equitativa.
Lalwani é o único pesquisador em atuação no Brasil, entre os selecionados, e foi escolhido pelo impacto de suas pesquisas em doenças emergentes, reemergentes e negligenciadas na Amazônia, com ênfase em doenças zoonóticas. Seu trabalho combina virologia e resposta imune com a abordagem One Health, integrando vigilância em humanos, animais e ambiente, desenvolvimento de diagnósticos inovadores e engajamento direto com comunidades indígenas e ribeirinhas.
Formado em Biotecnologia pela University of Pune (Índia), mestre em Virologia pelo National Institute of Virology (Índia) e doutor em Imunologia pela Charité – Universitätsmedizin Berlin (Alemanha), Pritesh atua desde 2014 como pesquisador em Saúde Pública da Fiocruz Amazônia, no Laboratório de Diagnóstico e Controle de Doenças Infecciosas na Amazônia (DCDIA). Em 2024, recebeu homenagem no Dia Estadual do Pesquisador Científico, concedida pelo Governo do Amazonas por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas (Fapeam), em reconhecimento à sua contribuição para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Estado.
Atualmente, é presidente da Comissão de Biossegurança do ILMD/Fiocruz Amazônia e docente permanente dos programas de pós-graduação em Biologia da Interação Patógeno-Hospedeiro (PPGIBIO-Interação), na Fiocruz Amazônia, e Imunologia Básica e Aplicada (PPGIBA), na Universidade Federal do Amazonas (UFAM).
“Ser selecionado entre os 40 jovens cientistas da Rede Pasteur é uma honra e também uma responsabilidade. Quero aproveitar essa oportunidade para fortalecer colaborações internacionais e dar ainda mais visibilidade à ciência produzida na Amazônia”, destacou Lalwani.
A Rede Pasteur
A Rede Pasteur é composta por 33 institutos de pesquisa em 25 países, sendo um modelo único de cooperação que reúne uma comunidade científica dedicada a prioridades locais de saúde pública e seus impactos globais. Atuando em diversas áreas endêmicas, a Rede tem se consolidado como sentinela para doenças infecciosas emergentes, demonstrando repetidamente sua relevância na detecção precoce, pesquisa e resposta a surtos.
A Rede também busca fortalecer a inteligência e a preparação para epidemias, promover o desenvolvimento de diagnósticos, vacinas e terapias acessíveis, além de incentivar a colaboração e a mobilidade entre seus membros. A Rede incentiva ainda a próxima geração de líderes científicos, promovendo intercâmbios científicos inclusivos e expandindo a educação colaborativa e as oportunidades de mobilidade entre seus membros.
No Brasil, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) é membro ativo da Rede Pasteur, contribuindo com sua expertise em ciência, inovação e saúde pública para os esforços coletivos de enfrentamento dos desafios globais de saúde.