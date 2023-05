Pesquisa aponta Michelle Bolsonaro como 2ª mulher mais admirada do Brasil

De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto QualiBest e divulgada pela Revista Forbes, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro é a segunda mulher mais admirada do Brasil. A pesquisa ouviu 1.506 pessoas entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março de 2023. Michelle Bolsonaro foi citada por 5,4% dos brasileiros, ficando à frente de grandes personalidades como Ivete Sangalo (4%), Anitta (3%), Gisele Bündchen e Maria da Penha. Fernanda Montenegro liderou o ranking pelo quarto ano consecutivo com 9,4% das citações.

Direto da Redação – Roberto Brasil