Perícia da PF confirma que restos mortais encontrados são do jornalista Dom Phillips

Resultado foi obtido após exame de arcada dentária feito pelo Instituto Nacional de Criminalística da Polícia Federal na tarde de hoje (17). Análise de material de Bruno Pereira ainda não foi divulgada.

A Polícia Federal confirmou que os restos mortais encontrados na Amazônia na última quarta-feira (15) são do jornalista inglês Dom Phillips. O resultado foi obtido a partir de análise da arcada dentária dele. A perícia deve confirmar ainda hoje (17) se o outro material é do indigenista Bruno Araújo Pereira.

“A confirmação foi feita com base no exame de Odontologia Legal combinado com a Antropologia Forense. Encontram-se em curso os trabalhos para completa identificação dos remanescentes para a compreensão das causas das mortes, assim como para indicação da dinâmica do crime e ocultação dos corpos”, informou a PF, em nota.

Dom e Bruno estavam desaparecidos desde 5 de junho, enquanto faziam uma viagem na terra indígena do Vale do Javari (AM). Duas pessoas foram presas por envolvimento no crime. O material chegou para análise no Instituto Nacional de Criminalística, em Brasília, na noite de quinta-feira (16).

Em nota divulgada hoje, a PF também informou que as investigações apontam que não houve mandante ou organização criminosa envolvida no crime. Segundo o texto, a apuração continua e novas prisões podem ocorrer, mas o inquérito aponta “que os executores agiram sozinhos”.

Com informações do G1