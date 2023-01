Pelé ilumina o céu de Santos com efeito de drones em homenagem na virada do ano

A Prefeitura de Santos fez um show com 80 drones ontem (31), na praia do Gonzaga, durante a comemoração da virada do ano.

As luzes formaram algumas imagens que remetiam a Pelé, incluindo um jogador com uma bola, Pelé com o troféu e o símbolo do Santos.

O show aconteceu na praia do Gonzaga sobre o palco montado próximo ao Canal 2.

Pelé morreu na última quinta-feira, em São Paulo, e será velado por 24 horas a partir de amanhã (2), às 10h (de Brasília), na Vila Belmiro. O evento será aberto ao público, que terá acesso ao estádio pelos portões 2 e 3.

Na terça, haverá um cortejo fúnebre pelas ruas de Santos, passando pelo Canal 6, onde reside a mãe do ex-jogador, dona Celeste, antes do sepultamento, reservado a familiares, no Memorial Necrópole Ecumênica.

Com informações do Uol