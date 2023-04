Pela primeira vez, Cetam oferta curso presencial de Técnico em Enfermagem Indígena no território Sateré-Mawé

Na segunda-feira (10), a Prefeitura de Barreirinha, em parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), realizou na escola agrícola São Pedro, a aula inaugural do curso Técnico em Enfermagem Indígena. A abertura contou com a presença da coordenadora do Cetam, Ângela Simões, coordenador do Departamento de Assistência ao Índio (DAI), Jecinaldo Cabral, lideranças indígenas, professores e alunos.

A conquista do curso dentro da área indígena foi um pedido da população indígena junto ao prefeito Glenio Seixas e governador Wilson Lima, que acataram a solicitação com apoio técnico e logístico para a efetivação do curso. “A união desse povo junto aos nossos governantes, definindo uma área estratégica foi muito importante. Essa é a primeira vez que um curso técnico do Cetam é realizado dentro do território indígena Sateré-Mawé”, comenta a coordenadora do Cetam, Ângela Simões.

O curso ofertado para mais de 30 alunos indígenas apresenta componentes curriculares que abordam as dimensões filosóficas, antropológicas, sociológicas, cultural e terapêutico específico da saúde indígena.

O aluno Jaime Pereira, da aldeia Molongotuba, expressou o sentimento em fazer parte do curso técnico. “Essa é uma grande conquista, principalmente, para nós jovens indígenas, que estamos tendo a oportunidade de fazer parte desta turma. É um privilégio”, comenta.

Com a duração de três anos, o curso está sendo custeado pela Prefeitura de Barreirinha e Governo do Amazonas com o apoio da Diocese de Parintins que cedeu o local para a realização das aulas.

*Com informações da assessoria