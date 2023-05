Peixoto participa de reunião com Abraciclo sobre infraestrutura cicloviária de Manaus

Juntamente com o prefeito David Almeida, o vereador esteve no encontro que tratou, entre os assuntos, a ciclovia da Ponta Negra

O presidente da 7ª Comissão de Serviços e Obras Públicas (Comsop), da Câmara Municipal de Manaus, vereador Peixoto (Agir) participou esta semana de encontro entre o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), com dirigentes da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) onde debateram o projeto da nova ciclovia da Ponta Negra, na zona Oeste da capital.

Como interlocutor, Peixoto esteve no encontro e celebrou a possibilidade de novos investimentos na infraestrutura cicloviária da cidade. “Eu recebi uma solicitação da Abraciclo para nos reunirmos após o lançamento da ciclovia da Ponta Negra. Eles vieram aqui conhecer o projeto e parabenizar o prefeito pela iniciativa. O prefeito aproveitou e anunciou mais duas novas infraestruturas cicloviárias que estão no radar da Prefeitura para ampliar o espaço para ciclistas em Manaus. É um sinal de compromisso do Executivo Municipal com os ciclistas e com a mobilidade urbana de Manaus”, afirmou o vereador.

Entre os presentes, o vice-presidente da Abraciclo e presidente da Caloi, Cyro Gazola, também saiu satisfeito do encontro. Para ele, Manaus está se destacando entre as capitais do país que investem na infraestrutura cicloviária.

“É muito positivo ver esses avanços que temos feitos nos últimos meses mais, principalmente, trazendo a realidade no plano expansão e na de renovação da infraestrutura cicloviária, começando a Ponta Negra e outros projetos mais que, se Deus quiser, virão para fortalecer realmente a disponibilidade de uma estrutura cicloviária de segurança, com a infraestrutura para toda a população manauara”, ressaltou o executivo.

Ciclovia Ponta Negra

No último dia 3, Peixoto prestigiou a assinatura da ordem de serviço para construção de uma ciclovia de 3,6 quilômetros de extensão, na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra. A obra da Prefeitura de Manaus terá o investimento de R$ 4 milhões e vai atender as normas de trânsito, tendo duplo sentido e vias segregadas do fluxo principal de veículos.

Para o parlamentar, o projeto é uma antiga demanda de usuários de bicicleta e além de modernizar a cidade, vai trazer segurança para quem utiliza o meio de transporte. “Eu sou ciclista e sei a falta que ciclovias fazem para a cidade, ainda mais Manaus, que é um grande centro urbano e que precisa de opções para melhorar a mobilidade urbana. A expectativa é que esta seja só a primeira de tantas outras estruturas de ciclovias que a gente tanto precisa”, completou.

Com informações da assessoria