‘Pedaço de Mim’: Netflix confirma melodrama com Vladimir Brichta e Juliana Paes

A Netflix anunciou oficialmente “Pedaço de Mim”, nova produção descrita como um melodrama e protagonizada por Juliana Paes e Vladimir Brichta.

O painel apresentado pela roteirista Ângela Chaves e pelo diretor Maurício Farias destacou a entrada da Netflix no segmento das novelas no circuito brasileiro. O assunto já vinha sendo especulado.

Na trama, Juliana e Vladimir interpretam os protagonistas Liana e Tomás. A história promete altos e baixos e uma complexidade narrativa inédita.

“A história fala sobre sonhos interrompidos, perdas, aprendizado e superação”, destaca Ângela. “É um melodrama, acreditamos muito nesse gênero e apostamos no poder de identificação do mesmo com as pessoas.”

Juliana, vista recentemente em “Pantanal”, destacou a força do gênero no Brasil: “Liana é uma personagem de altos e baixos e muitas emoções. O que fazemos no Brasil é o que há de melhor no melodrama, a gente sabe fazer bem. Não temos medo de mergulhar, chafurdar na lama e sentir as dores, e o público se identifica com isso”, analisa.

“A Liana vive dramas universais, com maternidade e casamento. E amadurecemos além de personagens que são apenas bons ou maus, sabemos trabalhar as nuances”, destaca sobre o novo projeto.

Farias reforça que há diferenças essenciais para trabalhar o melodrama no streaming: “Para mim, que tenho uma formação na TV, vir para o streaming é muito interessante porque o streaming trouxe para o audiovisual uma nova forma de narrar e criar o conteúdo. O conhecimento que o streaming tem de quem consome também influencia no que estamos fazendo”, explica.

Ainda não há mais detalhes sobre quantidade de episódios, formato de lançamento e data de estreia de “Pedaço de Mim”. No entanto, Chaves conta que o melodrama tem arcos mais concisos, e que o digital permite mais liberdade com os temas e as abordagens.

“Estou muito feliz e animado com o projeto. Meu personagem se chama Tomás”, finaliza Brichta.

“É muito bom estar cercado de gente animada. Acho que as pessoas vão se identificar bastante com a história. O brasileiro é faixa-preta no negócio do melodrama, e acho que podemos contar essa história com bastante cores, lágrimas e silêncio.

Com informações do Splash