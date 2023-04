PC procura homem que praticou feminicídio em Tefé

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Tefé, divulgou nesta quarta (26), a imagem de Elieuso Arantes Palheta, 32, procurado por feminicídio praticado contra Ivanete Lima de Souza. O crime ocorreu no sábado (22), naquele município.

De acordo com o delegado Carlos Augusto Monteiro, titular da unidade policial, com base nas informações coletadas nas investigações, as equipes policiais identificaram Elieuso como autor do crime. “O Poder Judiciário expediu o mandado de prisão preventiva em nome de Elieuso e agora solicitamos a colaboração de todos na divulgação da imagem desse indivíduo, para que ele seja localizado e preso”, afirmou.

Denúncias

O titular solicita a quem tiver informações da localização do indivíduo, entrar em contato pelo número (92) 3667-7795, disque-denúncia da DIP de Tefé, ou pelo 181, da Secretaria de Segurança Pública (SSP-AM). “A identidade do informante será preservada”, garantiu o delegado.