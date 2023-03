PC-AM recupera durante diligências veículos e motores roubados e adulterados na zona rural de Manaus

A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), por meio da Delegacia Especializada em Roubos e Furtos de Veículos (DERFV), recuperou dois veículos e três motores durante operações de combate a furtos e roubos de veículos nos ramais Gurgel e Pau Rosa, ambos na zona rural de Manaus. As ações iniciaram no dia 8 de março deste ano e finalizaram na quarta-feira (15/03).

De acordo com o delegado Rodrigo Barreto, titular da DERFV, a ação policial começou no início do mês de março, visando a recuperação e combate aos furtos e roubos de veículos na área rural, mas o intuito também é estender para outras cidades do interior do Estado.

“Durante diligências nos ramais, verificamos que algumas oficinas mecânicas da localidade possuíam objetos roubados e adulterados. Nessa ocasião recuperamos uma Kombi e uma motocicleta, além de três motores de veículos”, contou Barreto.

A autoridade policial destacou que o objetivo das equipes da DERFV é atuar também onde não há circuito eletrônico, como por exemplo câmeras de segurança, que geralmente facilitam as investigações.

“Até o momento ninguém foi preso, um rapaz foi encontrado em uma de nossas diligências em uma oficina, mas ele não adulterou e também não era responsável pelos veículos. Por esse motivo, o jovem foi apenas ouvido”, informou o titular da DERFV.

Os proprietários dos veículos passarão por oitivas. Um Inquérito Policial (IP) foi instaurado para apurar as circunstâncias dos fatos.