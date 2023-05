Paula Borgo, ex-Praia e Seleção Brasileira de vôlei, morre aos 29 anos, vítima de câncer

Jogadora de vôlei lutava contra o câncer no estômago desde setembro de 2022

A ex-jogadora de vôlei Paula Borgo, com passagem pela Seleção Brasileira principal, não resistiu a um câncer no estômago e faleceu.

A morte foi confirmada hoje (11), pela mãe da atleta, através das redes sociais.

Natural de Bauru, em São Paulo, Borgo descobriu o tumor no estômago em setembro de 2022 e estava em tratamento desde então. A jogadora tinha 29 anos e teve carreira importante no vôlei brasileiro.

A oposta se destacou com a camisa do Praia Clube e ajudou a Seleção Brasileira a ficar com a medalha de prata na Liga das Nações de 2019.

Paula Borgo também se destacou nas categorias de base da Seleção e foi campeã mundial sub-23 no torneio disputado em 2015, na Turquia.

Com informações da CNN Esportes