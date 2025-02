A 7ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Manaus (CMM) abordou temas de interesse da população e de grande impacto social. Durante o Grande Expediente, realizado nesta terça-feira (25 de fevereiro), os vereadores debateram sobre o aumento de vício em jogos de azar, o Carnaval como motor econômico, infraestrutura urbana e a segurança no trânsito.

O vereador Raiff Matos (PL) alertou sobre o crescimento do vício em apostas online e jogos de azar, apontando que mais de 20% da renda das famílias está sendo afetada. Para combater as consequências, o parlamentar mencionou a Semana Municipal de Enfrentamento às Apostas e Jogos de Azar, proposta por meio do Projeto de Lei 005/2025, que já foi protocolado na CMM. Segundo o vereador, a situação precisa ser enfrentada com políticas públicas eficazes.

“Sabemos que o brasileiro vive em uma faixa financeira econômica muito ruim, principalmente com o aumento de alguns itens da cesta básica, além da gasolina. Realmente, é algo que a gente precisa cuidar porque a família precisa ser preservada. Muitas pessoas estão se viciando e isso está trazendo um prejuízo muito grande”, destaca.

Com o mesmo tema, o vereador Eurico Tavares (PSD) protocolou uma indicação que propõe ao Executivo Municipal a criação de um serviço público de apoio especializado para pessoas que enfrentam o vício em apostas e jogos de azar.

Carnaval e Economia

O vereador Marco Castilhos (União Brasil) destacou a relevância do Carnaval para a cultura e economia da cidade. Segundo o parlamentar, a festa gera emprego e renda, movimentando diversos setores.

“Estamos na véspera do feriado mais importante do nosso país e pedimos a conscientização da população manauara nesses dias de Carnaval. Se beber, não dirija, respeite as mulheres nos eventos, tenha a conscientização de assistir as pessoas com deficiência. Aproveito para parabenizar a prefeitura, por meio da Manauscult, por contemplar mais de 110 bandas carnavalescas. Isso fomenta a cultura, o lazer, o emprego e a renda. É um momento importante para o comércio manauara e também o turismo”, destaca o parlamentar.

Os impactos do Carnaval no trânsito também foram debatidos. O vereador Rodrigo Sá (Progressistas) alertou sobre a importância da segurança viária durante o feriado prolongado, pedindo que motoristas e pedestres redobrem a atenção para evitar acidentes.

Outros temas discutidos