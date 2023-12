Parceria entre Sedel e UEA promove curso de Defesa Pessoal para alunas e colaboradoras

Iniciativa da Secretaria de Estado do Desporto e Lazer (Sedel) com a Universidade do Estado do Amazonas (UEA) promove Curso de Defesa Pessoal Feminina a 100 mulheres. Com aulas gratuitas de técnicas de artes marciais e autodefesa, o curso exclusivo reúne alunas, colaboradoras e ex-colaboradoras hoje e sábado (8 e 9/12), na reitoria da universidade, localizada na avenida Djalma Batista.

O reitor da UEA, André Zogahib, destaca que o curso é ministrado por mulheres especialistas em diversas artes marciais. “A primeira motivação é a questão da qualidade de vida. Queremos que nossas alunas e colaboradoras possam trabalhar a conexão entre saúde do corpo e saúde da mente. Além disso, a técnica de defesa proporciona um verdadeiro empoderamento feminino, em que as mulheres ganham uma força para poder se defender em uma eventual situação de perigo”, disse.

Buscando conscientizar as participantes sobre a importância da capacitação, o treinamento abrange aulas teóricas e atividades práticas com técnicas de jiu-jitsu e luta olímpica. Compartilhando conhecimentos, a edição contou ainda com a participação da atleta do Ultimate Fighting Championship (UFC), a amazonense Ketlen Esquentadinha.

Entre as alunas está a professora de Geografia Vilma Araújo, 55 anos, que afirma estar muito feliz. “Este curso traz qualidade de vida, é um momento de encontro, compartilhando experiências e isso é muito positivo, está em movimento e conhecendo pessoas novas” declarou a professora, que também participa das aulas de jiu-jítsu, disponibilizada na reitoria da UEA duas vezes na semana.

“De forma pioneira o Governo do Amazonas realiza este curso que está em sua terceira edição. Essa parceria é de extrema importância para as mulheres, no resgate do empoderamento feminino, na promoção do esporte e na autodefesa”, destacou Eric Tinoco, gerente do Programa Esporte e Lazer na Capital e Interior (Pelci).

Iniciativa pioneira

A iniciativa do Governo do Amazonas já alcançou mais de 400 mulheres na capital e no interior do estado.

Em agosto, o Projeto lançou o primeiro curso de Defesa Pessoal gratuito e em novembro foi a vez do município de Parintins (distante 369 quilômetros de Manaus) receber o Curso de Defesa Pessoal Feminina gratuito.

Com informações da Sedel