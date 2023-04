Paratletas amazonenses disputam vaga para Mundial de Halterofilismo

Os paratletas Maria de Fátima, Eduardo Soares e Lucas Santos embarcaram, na madrugada desta quinta-feira (13), rumo a São Paulo, onde disputarão o Campeonato Brasileiro Loterias Caixa de Halterofilismo 2023. Vindos de resultados expressivos na modalidade, os atletas que fazem parte do Projeto Amazonas nas Olimpíadas de Paris 2024 foram contemplados com passagens aéreas, por meio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Com o Projeto Voo Campeão estamos enviando três atletas paralímpicos que estão iniciando a temporada de competições, prontos para representar o Amazonas em busca da vaga nas Paralimpíadas de 2024. Isso é o reflexo do investimento do Governo do Amazonas que vem trabalhando com esses jovens a realização do sonho olímpico”, destacou o coordenador do projeto e medalhista olímpico, Sandro Viana.

Organizado pelo Comitê Olímpico Brasileiro (CPB), o campeonato acontece nos dias 14 e 15 de abril, no Centro de Treinamento Paralímpico, em São Paulo, e visa classificar os melhores no ranking para compor a seleção brasileira no Campeonato Mundial, em agosto em Dubai, e para os Jogos Parapan-Americanos na cidade de Santiago, no Chile.

Com uma preparação intensa de treinamentos, os paratletas aperfeiçoam suas habilidades técnicas para competição. A paratleta Maria de Fátima irá disputar a categoria 67kg, já o Eduardo Dantas representará o estado na categoria de até 49kg.

“Tive uma preparação intensa e focada nos treinos, graças ao apoio do Governo do Amazonas está dando tudo certo. Minha expectativa é ficar entre os primeiros no Brasileiro e alcançar o índice para competir no Mundial em Dubai”, ressaltou o paratleta Eduardo Dantas.

Outro representante amazonense é o paratleta Lucas Soares, que tem deficiência na perna direita e disputa na categoria até 49 quilos. Lucas afirma que o esporte mudou sua vida e hoje o seu maior objetivo é alcançar a vaga nas Paraolímpica de Paris 2024.

“Estou na modalidade há 7 anos, descobri o esporte por curiosidade e influência do meu irmão, depois de três meses de treinamento participei do meu primeiro campeonato e fiquei entre os primeiros. Desde lá estou fazendo história e agora quero alcançar os Jogos Paralímpicos de Paris 2024”, afirmou o paratleta Bicampeão Mundial Júnior, Lucas Soares.