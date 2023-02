Os enfermeiros são verdadeiros guerreiros, que têm direitos legítimos, diz George Lins

Ao se posicionar sobre a reivindicação dos profissionais de enfermagem nesta terça-feira (14), o deputado Dr. George Lins (União Brasil) afirmou que a luta dos profissionais é um direito legítimo e que os deputados estão unidos para defender os interesses da categoria.

“Vocês são verdadeiros guerreiros, que têm direitos legítimos sobre seus salários. Hoje, os profissionais enfermeiros estão reivindicando algo que é do direito deles, que é fazer valer a lei do piso salarial de enfermagem”, disse o deputado estadual.

O grupo se manifestou contra a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, que suspendeu a lei que fixou o piso salarial da categoria em R$ 4.750, para os setores público e privado.

Dr. George Lins se colocou à disposição para somar forças junto à bancada federal para agilizar a pauta da categoria.

“Estou junto com todos os parlamentares dispostos a resolver os problemas da saúde, com equilíbrio, com diálogo e muita vontade de encontrar a melhor solução. Quero somar forças nesse sentido, para agilizarmos a pauta com a bancada federal”, finalizou o parlamentar.