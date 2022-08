Orsine Junior tem aval do TRE-AM e disputa vaga na Câmara Federal em defesa do turismo

Foi oficializada hoje (9) a candidatura de Orsine Junior para deputado federal. O candidato vai disputar uma vaga na Câmara Federal pelo Partido Social Democrático (PSD), nas eleições deste ano, com aval do Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas (TRE-AM)

Orsine Junior tem como principal bandeira a defesa do turismo como matriz econômica no Amazonas. “Precisamos explorar o potencial que o Estado tem para o turismo, de olho na geração de emprego, renda e melhoria de vida para todos que vivem aqui. Essa é uma causa que sempre defendi e que, se eleito, também defenderei na Câmara Federal”, disse.

O candidato atua no turismo há 30 anos. Ele foi diretor-presidente da AmazonasTur, tem experiência no gerenciamento de campanha e estratégia política e, atualmente, é diretor-executivo da Amazon Receptive e Ekco Produções.

Com informações da assessoria