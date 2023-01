Órgão regulador abre 3º processo para apurar rombo da Americanas

A CVM (Comissão de Valores Mobiliários), órgão regulador do mercado financeiro vinculado ao Ministério da Economia, abriu nesta quinta-feira (12) outro processo administrativo, o terceiro, para apurar as condutas relacionadas à falha contábil de R$ 20 bilhões reconhecida pela Americanas.

O processo tem número 19957.000425/2023-42, mas não pode ser visualizado no site da reguladora do mercado de capitais brasileiro, o que significa que corre em sigilo.

A autarquia já havia iniciado na quinta, mais cedo, um processo de número 19957.000413/2023-18, que se refere à análise de informações contábeis. O outro, de número 19957.000415/2023-15, refere-se a notícias, fatos relevantes e comunicados.

Os procedimentos podem se transformar em processos sancionadores pela reguladora, de acordo com o desdobramento.

“Após a investigação e apuração dos atos, fatos e eventos, caso venham a ser formalmente caracterizados ilícitos e/ou infrações, cada um dos responsáveis poderá ser devidamente responsabilizado com o rigor da lei e na extensão que lhe for aplicável, sendo facultado à CVM recorrer também aos convênios e acordos de cooperação com Polícia Federal e Ministério Público Federal”, afirma a autarquia em nota.

