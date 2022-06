Ônibus do Idoso impulsiona atendimento nos mutirões em Manaus e Região Metropolitana

O veículo foi entregue pelo governador Wilson Lima durante o Baile do Idoso, que contou com a participação de 69 grupos assistidos pela Sejusc

O governador do Amazonas, Wilson Lima, entregou hoje (27) o Ônibus do Idoso, estrutura que vai permitir a realização de mutirões itinerantes com atendimentos psicossociais, jurídicos e de saúde para grupos da terceira idade da capital e Região Metropolitana de Manaus. A entrega ocorreu durante o Baile do Idoso, no Studio 5 Shopping e Convenções, zona sul de Manaus.

Na inauguração, Wilson Lima agradeceu às parcerias que darão viabilidade ao projeto. Os serviços oferecidos pela Unidade Móvel serão coordenados pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania (Sejusc). Será disponibilizado escuta qualificada, atendimento psicológico, jurídico e de serviço social, que busca identificar possíveis casos de violação de direitos. Além disso, o Governo do Amazonas vai disponibilizar fisioterapeutas e técnicos de enfermagem para reforçar o cuidado da saúde destes idosos.

O Estado vai oferecer, ainda, acompanhamento de profissionais de educação física aos grupos que já participam do projeto Vida e Saúde do Idoso Ativo. O projeto contribui com a melhoria da qualidade de vida dos idosos, estimulando a participação deles nas ações e programas que privilegiem o envelhecimento ativo, com foco na cidadania, longevidade e inclusão social.

“Esse atendimento visa levar atendimento multidisciplinar de psicólogos e assistentes sociais a mais de 60 grupos de idosos na capital. Então, ao invés desses idosos se deslocarem para a Unidade Básica de Saúde, por exemplo, dependendo do agendamento, essa unidade móvel estará com esse grupo de idosos levando todo esse atendimento”, disse o secretário da Sejusc, Émerson Lima.

Ações

O Baile do Idoso, realizado pela Sejusc, contou com a participação de 69 grupos assistidos pela pasta entre a capital e Região Metropolitana. Foram entregues oito cheques do Idoso Empreendedor, programa que funciona em parceria com Agência de Fomento do Estado do Amazonas (Afeam) oferecendo microcrédito para pessoas acima de 45 anos, que pretendem abrir ou ampliar o próprio negócio.

Desde o início do ano, 334 pessoas foram cadastradas no programa Idoso Empreendedor no estado; com um total de 47 cheques aprovados. O valor total já liberado pelo projeto é de R$ 225 mil reais.

Com informações da Sejusc