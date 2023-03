Ondas de calor e inundações provocam morte de milhões de peixes

Milhões de peixes apareceram mortos em várias localidades do sudeste da Austrália recentemente. De acordo com cientistas e autoridades locais, isso está relacionado aos baixos níveis de oxigênio nos rios, consequência das mais recentes ondas de calor e vagas de inundação. A notícia foi reportada pela Associated Press.

