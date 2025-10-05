Uma onça-pintada foi resgatada na última quarta-feira, 1º, após ser vista nadando sem parar no Rio Negro, tentando encontrar a margem. Segundo o biólogo Nonato Amaral, do Laboratório de Interações Fauna e Floresta (Laiff) da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o animal já estava a cerca de 8 horas tentando completar a travessia. Depois de resgatada, a equipe de biólogos e veterinários constataram que a onça tinha mais de 30 projéteis de espingarda alojados em seu crânio, pescoço e boca.
O animal é um macho, adulto, com peso de 54 quilos. Por causa dos tiros, a onça perdeu um dos caninos. Ela precisou passar por um procedimento cirúrgico e permanece internada. A expectativa da equipe que realizou o resgate é que a onça seja reabilitada e posteriormente solta na natureza.
O resgate foi realizado de forma conjunta pela Secretaria Estadual de Proteção e Bem-Estar Animal do Amazonas (SEPET), pelo Batalhão de Polícia Ambiental do Amazonas (BPAmb), pelo Instituto Laiff/UFAM e pela equipe da deputada estadual Joana Darc (União Brasil).
A Polícia Militar do Amazonas compartilhou um vídeo do momento do resgate. É possível ver que a onça está debilitada e cansada. Um dos agentes militares chega a fazer carinho na cabeça do animal, antes de puxá-la para dentro do barco de resgate.
