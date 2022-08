Omar é recebido com festa por apoiadores em Caapiranga, Careiro Castanho e Manacapuru

Omar subiu ao palanque ao lado dos candidatos do presidente Lula no Amazonas

O candidato à reeleição ao Senado Federal, Omar Aziz (PSD-AM), retornou aos municípios de Careiro Castanho e Manacapuru, onde levou uma palavra de esperança aos homens e mulheres do interior que buscam uma melhoria de vida por meio da agricultura familiar.

Em uma série de encontros, Omar prestou contas dos mais de R$ 44 milhões em emendas parlamentares destinados aos três municípios nas mais diversas áreas, como saúde, educação, assistência social e infraestrutura.

Em Caapiranga, o prefeito Francisco Andrade recebeu a comitiva formada ainda pelo candidato ao governo Eduardo Braga (MDB) e a candidata a deputada federal Vanessa Grazzioti. A população recebeu em peso a ‘Coligação Em Defesa da Vida’ e demonstrou seu apoio ao grupo que uniu forças para eleger o presidente Lula (PT).

O produtor rural caapiranguense Paulo Roberto da Silva saiu de casa para prestigiar a comitiva, que considera imprescindível para realizar as mudanças que o município necessita. “Peço ao povo de Caapiranga e todos os agricultores que votem no Omar Aziz para senador, para que ele possa continuar o trabalho em Brasília e mandar mais emendas para o nosso Estado e fortalecer a dignidade do povo do interior. Ele já fez várias emendas para Caapiranga como a feira do Produtor Rural, então ele faz um trabalho digno e que ajuda a colocar alimento na mesa do agricultor”, ressaltou Paulo Roberto.

Em Manacapuru, o prefeito Beto D’Ângelo preparou uma verdadeira festa com milhares de pessoas que tomaram as ruas para ficar perto do Senador Omar. “Quando fui vice-governador eu dei continuidade a obras estruturantes que o Eduardo Braga começou, porque eu sabia que era muito importante o benefício para o povo. Muitos falavam que a Ponte Phelippe Daou e a Rodovia Manoel Urbano ligavam Manaus a lugar nenhum, mas na verdade nós sabemos o quanto era difícil essa travessia e o quanto a ponte beneficiou os produtores a escoarem suas mercadorias, trazendo desenvolvimentos para Manacapuru, Iranduba e Novo Airão”, destacou Aziz.

Com informações da assessoria