Observatório BR 319 lança ‘Informativo Falado’ com novidades sobre a rodovia

A ideia é tornar ainda mais democrático o acesso a informações importantes sobre a rodovia e todas as discussões que envolvem as suas obras, o processo de licenciamento

O acesso à informação é um dos mecanismos mais importantes da democracia. Pensando nisso, o Observatório BR-319 lançou nesta semana o “Informativo Falado”, que é a versão em áudio da publicação mensal da rede, disponibilizada no último dia útil de cada mês. A ideia é alcançar o público que tem alguma dificuldade para ler, acessar ou baixar a versão que fica publicada no site do Observatório BR-319 [https://observatoriobr319.org.br/].

“É com muita satisfação que criamos mais este produto de comunicação”, disse Fernanda Meirelles, secretária executiva do Observatório BR-319. “Nós produzimos, mensalmente, muitas informações e precisamos fazer o que estiver ao nosso alcance para que estas informações alcancem todas as pontas das dimensões que envolvem o trabalho da nossa rede”, acrescentou.

Fernanda revelou que a ideia de um informativo em áudio surgiu após a retomada do trabalho presencial nos territórios. “Vimos que ainda tem muita gente que não tem informações básicas sobre o que é a BR-319, o processo de licenciamento, as obras e outras coisas importantes e que impactam a vida delas. Percebemos que isso acontece devido à precariedade do serviço de internet e até de fornecimento de energia elétrica. Além do mais, existem pessoas que não são alfabetizadas e até quem não fala, mas entende, o português. Todas essas pessoas têm o direito de ter acesso a essas informações e discussões que envolvem as suas obras, o processo de licenciamento”, contou Meirelles.

O “Informativo Falado” segue a mesma ordem da versão eletrônica com as editorias: Destaque do Mês, Interior em Foco, Ciência, Monitoramentos de Desmatamento e Focos de Calor e Minuto BR. Não se trata de um podcast, mas de um áudio que traz as informações das matérias que constam na edição mais recente do Informativo Observatório BR-319 [https://observatoriobr319.org.br/biblioteca/informativos-obr-319/].

A distribuição é gratuita e acontece por meio do WhatsApp, para os inscritos na lista de transmissão do Observatório BR-319 [https://bit.ly/3GDnYLc], na newsletter mensal [https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3NLpM100x6rarKIq1OMN1MY4P05MaZQbRt3PyouSUEAbUvg/viewform?usp=sf_link ] e, também, através das principais plataformas de áudio e do canal da rede no Youtube [https://www.youtube.com/@observatoriobr-3193].

Sobre o Observatório BR-319

O Observatório BR-319 é uma rede formada pelas organizações que atuam na área de influência da BR-319, que são: Casa do Rio, CNS (Conselho Nacional das Populações Agroextrativistas), Coiab (Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira), FAS (Fundação Amazônia Sustentável), FVA (Fundação Vitória Amazônica), Greenpeace Brasil, Idesam (Instituto de Conservação e Desenvolvimento Sustentável da Amazônia), Operação Amazônia Nativa (Opan), IEB (Instituto Internacional de Educação do Brasil), Transparência Internacional, WCS Brasil e WWF-Brasil.

