‘Obrigado Brasil. Amo vocês’, diz Lewis Hamilton sobre título de cidadão honorário do Brasil

O piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, vai receber o título de cidadão honorário do Brasil em sessão solene no plenário da Câmara dos Deputados. Segundo a Casa, Hamilton confirmou presença para o evento na próxima segunda-feira (7), às 16h.

A Câmara promulgou resolução que concede ao inglês da Mercedes o título de cidadão honorário do Brasil em 9 de junho deste ano. A proposta da homenagem foi apresentada pelo deputado federal André Figueiredo (PDT-CE) em novembro do ano passado e foi aprovada pelo plenário da Casa no mesmo dia em que foi promulgada.

A iniciativa foi tomada após Lewis Hamilton vencer o Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1 do ano passado, no autódromo de Interlagos, na capital paulista, e repetir gesto de Ayrton Senna ao dar volta com a bandeira do Brasil nas mãos.

“Infelizmente, o Brasil dos últimos anos, assolado por uma crise prolongada, em luto pela perda de centenas de milhares de vidas em virtude do surto de covid-19, tem poucos motivos para celebrar o orgulho nacional. Por isso o gesto de Hamilton foi importante. Ele nos ajuda a lembrar que as cores nacionais não têm partido nem dono. Essas cores representam a totalidade do povo brasileiro. Nossas cores e nossa bandeira nos unem e nos representam para o mundo. Somos a nação do verde e amarelo, independentemente de nossas divergências e de nossa diversidade”, escreveu Figueiredo na justificativa para a homenagem.

Quando a honraria foi aprovada, Hamilton publicou uma foto dele enrolado na Bandeira Nacional com a legenda: “Sem palavras! Hoje eu virei cidadão honorário de um dos meus lugares favoritos no mundo. Eu não sei nem o que dizer agora. Obrigado Brasil. Amo vocês, não vejo a hora de ver vocês de novo”.

Hamilton foi vice-campeão da F1 em 2021 após ferrenha disputa com Max Verstappen até a última corrida do calendário, em Abu Dhabi, que contou com polêmicas relativas a atitudes da direção de prova na derradeira volta.

Neste ano, Hamilton está em quinto lugar no campeonato, com 261 pontos, atrás de Max Verstappen, Sergio Perez, Charles Leclerc e George Russell, seu companheiro de equipe.

Hamilton estará no Brasil na semana que vem para o próximo Grande Prêmio de São Paulo, que acontecerá entre 11 e 13 de novembro.

