Obras de revitalização de feiras e mercados avançam e prefeitura programa entregas

A feira municipal Polivalente, no Japiim, tem previsão de entrega ainda este ano

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc), segue avançando na obra de revitalização da feira municipal Polivalente, localizada no Japiim, zona Sul da capital. Essa é mais uma feira que está sendo reformada, com previsão para ser entregue ainda em 2023.

A feira está sendo totalmente revitalizada. A área funcionará setorizada, com boxes padronizados, as partes elétrica e hidráulica serão trocadas, e a reforma conta também com novos pisos, identidade visual, pinturas, forro e iluminação, além de uma nova fachada moderna e mais atraente.

De acordo com o titular da Semacc, Wanderson Costa, nos últimos dias a obra avançou de forma significativa, e a feira deve ser entregue muito em breve, reformada e humanizada, contribuindo com o desenvolvimento social e econômico do município.

“Estamos avançando cada dia mais nas reformas de muitas feiras e mercados. As obras estão sendo intensificadas como determinou o prefeito David Almeida. Mais trabalhadores, mais mão de obra, com isso em pouco tempo teremos no mínimo umas 10 feiras para serem entregues até o início do segundo semestre, porque o trabalho não para. Nosso compromisso é com cada morador e permissionário dessa cidade. Aqui na feira Polivalente já podemos notar a estrutura nova e mais moderna, e o retorno muito positivo de todos”, ressaltou Costa.

Ainda de acordo com o secretário, as pessoas notam, veem de perto que tudo está mudando. “Temos muitas feiras em obras, algumas adiantadas, outras vamos intensificar mais. É nossa obrigação deixar esse legado para todos. Quando se falar em feiras municipais, tenho certeza de que a população vai saber que o prefeito David é o pioneiro. As pessoas vão ter prazer de voltar a frequentar,” concluiu o secretário.

Para Daniela de Jesus, permissionária da feira, onde sua família trabalha há 15 anos, as obras estão dentro das melhores expectativas. Ela disse que o local já mostra outra cara, outro padrão e todos ficam agradecidos pelo trabalho.

“Minha família está aqui nesta feira há 15 anos, no mínimo, e nunca teve uma reforma. A feira agora está ficando padronizada, bonita, moderna e bem agradável, já podemos perceber e esperar dias melhores. Tenho gratidão por todos que dessa vez lembraram da gente, não estamos mais abandonados”, salientou Daniela.

Construída pelo Governo do Amazonas e repassada em 2005 para a Prefeitura de Manaus, o local beneficia 99 empregos diretos e mais de 5 mil indiretos, trabalhando com a comercialização de frutas, verduras, estivas, lanches, carnes, peixes, restaurante e miudezas.

Com informações da Semacc