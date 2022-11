Objetos pessoais de Marilyn Monroe vão a leilão 60 anos após morte da atriz, nos EUA

Dona de uma personalidade ímpar, Marilyn Monroe se tornou um dos maiores símbolos da Era de Ouro do cinema do século XX e a icônica atriz de Hollywood, que faleceu há 60 anos, terá cerca de 175 objetos pessoais leiloados pela Julien Auction’s, em parceria com o canal de televisão TCM nos dias 17 e 18 de dezembro, segundo informações do jornal espanhol El País.

Intitulado Icons & Idols Hollywood, a estimativa de arrecadação, conforme o jornal espanhol, deve ser de US$ 80 mil (cerca de R$ 432 mil na cotação atual) Entre os artefatos pessoais da atriz, o acervo deve incluir, entre outras raridades, uma carta escrita de próprio punho pela artista a Charles Stanley Gifford, recentemente descoberto seu pai biológico através de um exame de DNA.

Scott Fortner, historiador de Marilyn Monroe, colecionador e coapresentador do podcast All Things Marilyn, falou sobre a curadoria feita para o leilão, ressaltando a importância de itens raros como a carta a Charles Gifford. “Esta é a única evidência documentada conhecida de um relacionamento entre Marilyn e Gifford, que resolve o mistério de se ela sabia ou não teve contato com seu pai biológico”.

Há também documentos com dedicatória manuscrita a Monroe por Arthur Miller, que se tornaria o terceiro marido da atriz, produtos de beleza como batons, cílios postiços e sombras de olho. Além disso, vestidos de propriedade e usados pela atriz também integram a coletânea.

“Apesar dos muitos livros, filmes e histórias que existem sobre a vida de Marilyn Monroe, ela sempre foi uma estrela enigmática e sedutora”, explica Pola Changnon, gerente geral da TCM. “Este leilão nos aproxima da pessoa real que ele era, e Julien Auction’s fez um trabalho incrível na curadoria desse vislumbre de sua vida tão curta.”

Blonde (2022)

Neste ano, Marilyn Monroe (nome artístico de Norma Jean Mortenson) ganhou mais uma cinebiografia, intitulada Blonde (2022), que já está disponível da Netflix. Estrelado por Ana de Armas, o longa-metragem adapta o romance histórico homônimo de Joyce Carol Oates lançado em 2000.

Com informações da Rolling Stone