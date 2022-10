OAB-AM realiza primeira fase do 36º Exame de Ordem no domingo

A Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Amazonas (OAB-AM) realiza a primeira fase do 36º Exame de Ordem Unificado no domingo (23). A prova vai ser aplicada na unidade 5 da Fametro, localizada na Avenida Constantino Nery, 1937, bairro Chapada.

Segundo o presidente da OAB-AM, Jean Cleuter Mendonça, os portões serão abertos às 10h e fecharão às 11h30 (no horário de Manaus).

“É importante fazer a prova com calma e responsabilidade, chegando no horário para não encontrar os portões fechados. Nós vamos estar aqui animados, esperando os inscritos para entregar a tão sonhada carteira da OAB”, disse.

A Comissão de Estágio e Exame da OAB dará orientações aos candidatos no dia da prova e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a instituição responsável pela aplicação.

A segunda fase do exame, com a prova prático-profissional, será realizada no dia 11 de dezembro de 2022.

A aprovação no Exame de Ordem Unificado é requisito para a inscrição nos quadros da OAB como advogado. A prova pode ser feita por bacharéis em direito, ainda que pendente apenas a sua colação de grau, que estejam matriculados em instituição regularmente credenciada. Pode participar os estudantes de direito do último ano do curso de graduação ou dos dois últimos semestres.

Em 2022, o Exame de Ordem Unificado terá mais de 2,4 mil inscritos. A prova serve como métrica para avaliar a capacitação, conhecimentos e práticas necessárias do profissional para o exercício da advocacia no país. “Assim, se o estudante for aprovado, ele poderá exercer a profissão no Brasil”, afirma a OAB-AM.