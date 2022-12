‘O Parlamento perde um grande defensor do Amazonas’, afirma Péricles sobre Serafim Correa

O deputado estadual Delegado Péricles (PL) afirmou que a saída de Serafim Correa (PSB) representa a perda de um grande defensor no parlamento do Amazonas. Para Péricles, que atuou em parceria com o colega durante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Saúde, o conhecimento, a ética, técnica e companheirismo de Serafim farão falta às discussões e tomadas de decisão.

“Sempre tive muito respeito pelo deputado Serafim e nesses últimos quatro anos, quando pude conviver, aprender e trabalhar junto a ele, essa admiração se tornou ainda maior. Homem técnico, ponderador, sempre mantendo o tom conciliador para elevar as discussões do nosso parlamento e conquistar resultados importantes para a nossa população. Hoje meu desejo é de muito sucesso para a caminhada que ele inicia a partir de agora”, afirmou.

Mesmo em lados opostos quando o tema era Governo Federal, Péricles e Serafim firmaram importante atuação em parceria na Aleam. Além da CPI da Saúde da Aleam, presidida por Péricles e que tinha como membro Serafim, os dois atuaram juntos na Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR).

Com informações da assessoria