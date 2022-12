‘O governo não é do PT’, diz Lula ao barrar aliados em ministérios

Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está apagando incêndios por todos os lados, mesmo antes de assumir. O presidente eleito mandou mensagens para um grupo de petistas explicando as razões de diminuir o espaço do partido na composição dos ministérios para o futuro governo. A queda de braço da legenda com outras siglas pendeu para a governabilidade na Câmara e no Senado e o partido sairá diminuído num primeiro momento.

A coluna ouviu de um parlamentar que coube a deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, ser a porta-voz de Lula junto à sigla. “O governo não é do PT e ele só vai ter sucesso se a gente abrir espaço a uma frente ampla”, disse Lula em mensagens aos aliados da legenda. O recado pareceu uma lembrança do período eleitoral, mas foi uma decisão do presidente eleito.

A mensagem cifrada teve o intuito de acalmar os ânimos, mas de avisar que o PT não vai ter o espaço que gostaria. Assim que Lula foi conclamado presidente, em 30 de outubro, os bastidores da política nacional fervilhavam com apostas de que o partido teria até 10 ministérios. O número, no entanto, sempre foi tratado como irreal e pessoas do entorno do político garantiam que a chance maior era entre 5 e 7.

Agora, a aposta interna é que o PT fique com três ministérios indicados pela sigla. O número deve subir porque o próprio Lula terá direito a indicar quatro ministros de sua confiança. Além de Simone Tebet (MDB), que ele já avisou fazer parte do grupo , Fernando Haddad e pelo menos mais um do partido deverão ser nomeados pela cota presidencial.

Mesmo sendo a legenda com o maior número de ministérios comandados, o partido queria mais. Há ruídos nos corredores de Brasília de que o Centrão está ganhando mais espaço do que deveria no primeiro escalão e aliados históricos estariam insatisfeitos. Gleisi deixou chegar a reclamação ao presidente, que tratou de mandar o recado. O petista lembrou que o governo não é do PT e vai muito além.

Para ter apoio do PSD, MDB e União Brasil, o presidente terá de fazer concessões e quem vai sentir o corte na carne é o PT. Com isso, Lula afirmou a aliados que só existe uma chance de seu mandato dar certo. Uma composição ampla na Câmara e no Senado para garantir a governabilidade pelas mudanças que ele quer e também para sufocar o bolsonarismo.

O próximo presidente lembrou que vaidade pessoal ou partidária não pode ficar acima do projeto coletivo. “Lula acha que é mais fácil lidar com a insatisfação petista que de outros partidos”, afirmou um parlamentar que faz parte da engenharia para a divisão da Esplanada dos Ministérios.

*Com informações de IG