O Boticário lança campeonato de games com incentivo à participação de mulheres

Marca também criou iniciativas para fomentar a presença feminina nos e-sports por meio da plataforma Heroínas do Game

Como mais um passo em sua estratégia de investimento em games e e-sports, O Boticário está lançando algumas iniciativas com o objetivo de ampliar sua presença no ecossistema. Dentre elas, está a criação de um campeonato proprietário: Taça das Implacáveis, desenvolvido em parceria com a Gamers Club. Além disso, a marca terá um canal na Discord, plataforma de conexão para o público gamer. O projeto foi idealizado pela Druid Creative Gaming, startup especializada em games e Web3.

Esses esforços serão consolidados em uma campanha, a Heroínas do Game, que traz histórias de mulheres que vêm conquistando espaço no cenário. De acordo com a última edição da Pesquisa Game Brasil (PGB), o número de mulheres gamers vem caindo com os anos, passando de 54%, em 2020, para 51%, em 2022. Embora sejam a maioria entre os jogadores, elas compõem apenas 10% quando é considerado o cenário profissional, especificamente, de campeonatos de e-sports. Entre os fatores que impactam essa baixa estão o assédio e a dificuldade de acesso, uma vez que não há estímulos à prática e número reduzido de campeonatos focados nelas.

“Contribuir para mudar essa realidade é o que nos motivou a construir esse projeto. Queremos aproveitar a nossa atuação em prol do impulsionamento feminino, que se dá em diversas esferas, e também a conexão que temos construído com o público gamer para fazer parte dessa mudança”, afirma Marcela De Masi, Diretora de Comunicação de O Boticário. “Para essa campanha, que ainda trará muitas novidades ao público, decidimos iniciar focando em uma das principais dores das gamers: a falta de campeonatos e espaço para progredirem”, diz.

Para promover o projeto e fortalecer seu apoio as gamers, o Boticário e a Druid lançam a campanha com o mote “Quando uma heroína cresce, milhões nascem. Seu protagonismo inspira. Jogue!”. O filme está disponível nas redes sociais da marca e traz a história de Natália Vilela ou, como é conhecida no universo gamer, Daiki, de 17 anos. Sua vontade de jogar surgiu através do contato com os irmãos, mas foi preciso que ela acompanhasse outras meninas para entender que o videogame também era para ela.

“Esse é mais um passo importante da nossa parceria com O Boticário, que traz o propósito de mudar o jogo para essas garotas, valorizando os seus talentos por meio do incentivo e reconhecimento”, diz Bruna Pastorini, Head de Planejamento e Conteúdo da Druid. O vídeo da campanha também conta com a participação de outras grandes personalidades de diversas áreas do mercado de games como Voltan, Paula Nobre, Letícia Motta e Maah Lopez, que assim como a Daiki, inspiram garotas no Brasil e no mundo.

Discord e comunidades

Muitas outras ações estão sendo planejadas como parte da campanha Heroínas do Game. Além de ter seu primeiro campeonato proprietário, a marca lançará seu canal na plataforma Discord – Comunidade Heroínas – que será o primeiro focado em conectar mulheres para jogar e trocar experiências. “Sabemos o quanto é importante estar perto de quem admiramos, e acreditamos que essa troca pode ser extremamente enriquecedora e inspiradora para todas que estão imersas nesse universo e passam pelas mesmas dificuldades, aprendizados e conquistas”, comenta Marcela. A criação e gerenciamento da comunidade ficará a cargo da Warlocks.

Com informações da Forbes Brasil