‘Nunca fui bonzinho, mas nunca fui um monstro’, diz Galvão Bueno em documentário

A Globo bateu o martelo e decidiu que lançará em maio o documentário “Olha o que Ele Fez”, sobre a vida de Galvão Bueno —a data exata ainda não foi definida. A produção, que será exibida na plataforma de streaming Globoplay, terá cinco episódios, de 50 minutos a uma hora cada um.

A série documental começou a ser gravada no primeiro semestre do ano passado e acompanha Galvão em viagens para locais importantes de sua trajetória como locutor. O Japão, onde Ayrton Senna conquistou o tricampeonato de Fórmula 1 e o Brasil venceu o penta, é um deles. Os Estados Unidos, palco do tetra da seleção brasileira, e o Qatar, país que sediou a última Copa do Mundo narrada por ele na Globo, também estão no documentário

“Eu nunca fui bonzinho, mas também nunca fui um monstro”, diz Galvão em um dos episódios.

A produção mostra ainda o narrador em momentos pessoais em sua casa em Londrina (PR) e na fazenda Candiota, no interior do Rio Grande do Sul.

Outro destaque que será apresentado é quando ele vai ao Maracanã para torcer pelo Flamengo em partida contra o rival Fluminense.

A série documental tem direção de Gustavo Gomes e Sidney Garambone e foi produzida pelo Núcleo de Documentários do Esporte da Globo.

Galvão Bueno deixou de ser narrador da emissora a partir deste ano, mas segue atuando na empresa em um novo contrato. Ele estará presente, por exemplo, nas transmissões da abertura das Olimpíadas de Paris, no ano que vem.

Além do documentário, ele também deverá ganhar um programa especial na emissora até o final do ano.

Fora da Globo, Galvão segue narrando jogos agora em seu canal no YouTube, o GB, que é gerido pela Play9, agência que tem como um dos sócios o youtuber Felipe Neto.

Com informações da Folha de S.Paulo