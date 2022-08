Núcleo de Atenção ao Servidor da Segurança Pública alcança 45% de execução da obra

Previsão é de que prédio seja entregue até o final de 2022

As obras de construção do Núcleo de Atenção ao Servidor da Secretaria de Segurança Pública do Amazonas (SSP-AM) estão com 45% de execução e devem ser concluídas no final deste ano, de acordo com o Centro Integrado de Acompanhamento e Elaboração de Políticas de Segurança Pública (Ciaesp).

A obra faz parte dos investimentos do programa Amazonas Mais Seguro e é uma parceria entre a SSP-AM e Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra).

O secretário de Segurança Pública, general Carlos Alberto Mansur, esteve no local acompanhando o andamento das obras e ressaltou que os servidores da SSP-AM irão contar com habilitação da saúde física, mental, além de um atendimento de qualidade, diminuindo as recorrências e visando a acessibilidade do tratamento e retorno breve à atividade laboral.

“Estamos acompanhando as obras do núcleo de atendimento ao servidor da segurança pública, que é um local amplo e irá disponibilizar de vários consultórios com especialidades como cardiologistas, clínicos gerais, psicologia e gabinetes odontológicos e até exames de imagem. É uma grande iniciativa para que nossos policiais militares, policiais civis, bombeiros, nossos agentes da segurança pública possam cuidar da sua saúde”, disse.

O Núcleo irá disponibilizar para os servidores e seus dependentes legais os serviços de salas de avaliação/triagem; salão de mecanoterapia; salas/cabines de eletroterapia; salão de múltiplas terapias (pilates, quiropraxia, acupuntura e fisioterapia de grupo); junta médica pericial unificada; consultórios clínicos e consultórios odontológicos.