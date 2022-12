Novos servidores concursados são integrados ao quadro efetivo do Detran-AM

Os 30 novos servidores do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM) que ingressaram no órgão por meio de concurso público participaram de um programa de integração de dois dias, antes de assumirem os respectivos cargos.

A recepção deles foi feita na segunda-feira (19/12), com um ato de acolhida pela equipe de assistência social do órgão. Nesta terça (20/12), a integração foi encerrada pelo diretor-presidente do Detran-AM, Rodrigo Sá.

“Hoje vocês integram em uma parte importante do Governo, o quadro efetivo do Detran Amazonas. Que possamos atender bem a população e fortalecer cada vez mais o nosso Estado. Desejo boa sorte a todos e que tenham uma trajetória de sucesso”, ressaltou.

Durante esses dois dias, os novos servidores puderam conhecer um pouco do funcionamento do órgão e seus futuros gerentes. Eles iniciam, efetivamente, nesta quarta-feira (21/12).

O técnico administrativo Marcos Frota foi destacado para atuar no Posto de Atendimento Descentralizado (PAD) localizado no Pronto Atendimento ao Cidadão (PAC) do bairro Alvorada, na zona Centro-Oeste.

“A integração foi fantástica. Fomos muito bem recepcionados e acolhidos por todos da casa. Meu sentimento é de felicidade e gratidão. Notamos que o órgão está em um amplo crescimento e estou aqui para contribuir e para multiplicar”, afirmou Frota.

*Com informações da assessoria