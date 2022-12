Nova Igreja Batista disponibiliza tradução em libras no espetáculo ‘Um Sonho de Natal’

Presente no calendário municipal de Manaus, o espetáculo “Um Sonho de Natal na Fábrica de Chocolate”, produzido pela Nova Igreja Batista (NIB) e pela Nova Igreja Batista Tabernáculo, está preparado para encantar a todos a partir do próximo dia 10. Visando alcançar toda a população manauara, o musical conta com tradução simultânea em Libras e acessibilidade para cadeirantes.

Os deficientes auditivos que prestigiarem o “Um Sonho de Natal” serão direcionados para as primeiras fileiras dos auditórios onde uma equipe de voluntários realizará a tradução na íntegra das apresentações artísticas.

De acordo com a líder do ministério de libras, Rosane Campos, a maioria das pessoas que integram a equipe de tradutores aprendeu a linguagem dos sinais através do trabalho de ensino promovido dentro da própria igreja.

“Geralmente as pessoas que entram na equipe não conhecem a língua de sinais. Então a gente começa no início do ano ensinado para eles, mas durante o meio do ano, a gente já começa a intensificar o treinamento para o Sonho de Natal”, informou.

A coordenadora da equipe destacou ainda que o treinamento dos tradutores é duradouro, pois visa capacitar cada um dos membros da equipe para ter o maior conhecimento e domínio da Língua Brasileira de Sinais.

Com entrada e estacionamento gratuitos, e com a classificação etária livre para todos os públicos, o musical é “Um Sonho de Natal na Fábrica de Chocolate” narra a história de um garoto pobre que encontra um dos bilhetes dourados para visitar a fábrica do chocolateiro Willy Wonka. A trama se passa em um cenário pós Segunda Guerra Mundial, em uma cidade isolada na Bélgica, chamada “Forest”, onde toda a população se concentra nos portões da antiga fábrica.

Segurança

Além da acessibilidade, a segurança dos membros e visitantes é uma prioridade dos organizadores. Durante as apresentações do espetáculo natalino, patrulhas são feitas por dentro das áreas externas e internas das igrejas com o objetivo de cuidar da segurança e patrimônio de todo o público que visita os locais para prestigiar o musical.

O trabalho de ronda e fiscalização também é feito por membros treinados que frequentam as igrejas.

Como chegar

A Nova Igreja Batista está localizada em uma das principais vias de Manaus, na Avenida Torquato Tapajós, nº 4444, bairro Colônia Santo Antônio, zona norte da capital. A igreja também possui acesso de entrada e saída pela Avenida Max Teixeira.

Já a Nova Igreja Batista Tabernáculo, fica localizada na Avenida Japurá, 2020, bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus.

Ambos os espaços religiosos possuem amplos estacionamentos gratuitos, contando, inclusive, com um local exclusivo para embarque e desembarque dos visitantes que chegam ou saem por meio de aplicativos de corrida.

Com informações da assessoria