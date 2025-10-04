A Câmara Municipal de Manaus (CMM) instalou a Frente Parlamentar em Defesa da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista e de outras pessoas atípicas (FPTEA+). A iniciativa busca garantir os direitos desse público, promovendo inclusão, respeito e políticas públicas voltadas às suas necessidades específicas.
A coordenação dos trabalhos será exercida pelo vereador Eurico Tavares (PSD); já na vice-presidência, ficou instituído o vereador Sérgio Baré (PRD). O vereador Eurico Tavares apontou a iniciativa como um marco para a representação e melhoria das políticas públicas na área da saúde, qualidade de vida e acessibilidade.
“Essa é a primeira Frente Parlamentar voltada para pessoas atípicas no Norte do país, e, com isso, a defesa dessas pessoas ganha força. Isso traz musculatura para que, dessa forma, possamos quebrar barreiras nos avanços da inclusão e para que haja celeridade nos nossos projetos de lei contra a violência e o preconceito”, disse.
A reunião foi realizada em cumprimento ao disposto na Resolução nº 172, de 17 de setembro de 2025, que criou a Frente Parlamentar no âmbito da Casa Legislativa. Além do presidente da Frente Parlamentar, Eurico Tavares (PSD), estiveram presentes na instalação os vereadores Ivo Neto (PMB) e Rodinei Ramos (Avante).
Durante a implementação, foram discutidas as primeiras ações a serem realizadas pela FPTEA+, a fim de aprimorar sua atuação e garantir a concretização dos objetivos de ampliar o debate e garantir os direitos da população atípica em Manaus, mas não apenas dela, conforme destacou o vereador Sérgio Baré, ressaltando a amplitude da realização.
“Não apenas a pessoa atípica é afetada pelos transtornos, mas todos que a cercam. Por isso, a FPTEA+ se consolida não apenas como um espaço de escuta e amparo delas, mas de toda sua família também”, explica o vereador Sérgio Baré.
A importância da ação fica cada vez mais evidente em uma cidade que possui 27.636 pessoas autistas diagnosticadas, de acordo com o último censo do IBGE, realizado em 2022, e representa o compromisso da Casa Legislativa Manauara com a proteção de toda a população.