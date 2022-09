Nova fase da Copa Aberta de Voleibol movimenta Ginásio Renné Monteiro com veteranos

O Ginásio Renné Monteiro é a sede da nova fase da Copa Aberta de Voleibol da Cidade de Manaus, com disputas a partir de hoje (07/09) até o dia 10 de setembro. Equipes de veteranos da modalidade competem pela classificação para o Campeonato Amazonense de Voleibol, que acontece em novembro deste ano, e conta com o apoio da Fundação Amazonas de Alto Rendimento (Faar).

“Queremos oportunizar competições como essas, de modalidades olímpicas, para manter o nível do vôlei amazonense. Assim, incentivamos a modalidade para que novos atletas possam ser revelados”, disse Jorge Oliveira, diretor-presidente da Faar.

Ao todo 156 atletas se inscreveram para a competição, que faz parte do calendário oficial da Federação Amazonense de Voleibol (FAV). A primeira fase contou com oito equipes na categoria masculino e cinco no feminino.

“A copa é o retorno das competições de nível adulto; e a disputa mais esperada por aqueles que já passaram da categoria de base, pois esses atletas se juntam com novas equipes e retomam a prática do esporte”, afirmou a diretora secretária da Federação Amazonense de Voleibol (FAV), Cristiane Soares.

Com incentivo e apoio do seu pai, a amazonense Marjorie Martins joga na modalidade desde seus 12 anos. Para Marjorie a competição está sendo uma ótima oportunidade para as equipes veteranas.

“Quando acontece o campeonato adulto sabemos que é hora de mostrar nosso talento como equipe, para muitos atletas que já passaram pela base esse tipo competição estimula a prática esportiva. Estamos felizes. Nos classificamos para essa próxima etapa e seguimos com expectativa para conquistar o sonhado título”, afirmou Marjorie.

Classificados nesta etapa

Feminino

1. CT Marcos Martins

2. Colégio Brasileiro

3. Esc. V. Alexandre Chaves

4. Pf. Voleibol Clube

5. Atlético Rio Negro Clube

Masculino chave A

1. Pf Voleibol Clube

2. E.E.P. Sebastiana Braga

3. Unidos do Vôlei/Pelci

4. Nacional FC/Brasileiro Chave

Masculino chave B

1. Colégio Brasileiro Juvenil

2. Ajax/Ceti João Braga

3. Cy Marcos Martins

4. Gerações do Vôlei

Jogos

Feminino

Data e Horário – Hoje (07/09), às 18h

Equipes – Colégio Brasileiro e Pf Voleibol Clube

Masculino

Data e Horário – Hoje (07/09), às 18h30

Equipes – Pf Voleibol Clube e Unidos do Vôlei /Pelci

