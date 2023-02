Nomeação de superintendente interino reforça preocupação com Suframa, alerta Peixoto

Para o parlamentar, a demora em decidir comando da autarquia demonstra descaso com o Estado

Há quase 50 dias a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) espera pela decisão de um comando definitivo, pelo Governo Federal, para chefiar a autarquia que é a representação máxima da Zona Franca de Manaus (ZFM). Após consulta à Advocacia-Geral da União (AGU), os servidores conseguiram parecer favorável a ter no comando uma Superintendente Adjunto Executivo (SAE), com a servidora de carreira Ana Maria Souza, para evitar parar os trabalhos do órgão.

Na sexta-feira (17), o Diário Oficial da União (DOU) trouxe a publicação da escolha de um superintendente, mas ainda de forma interina. O servidor Marcelo Souza Pereira foi o escolhido para ser o titular da instituição, enquanto o presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não indicou um nome que vai atuar de maneira integral à frente da pasta.

Para o vereador Peixoto (Pros), a situação é um sinal de alerta e que traz muita preocupação, visto que a Zona Franca é a principal matriz econômica do Estado.

“Não é de hoje que expresso minha preocupação com a falta de comando com a Suframa. São 49 dias de governo e nenhuma atitude a favor de Manaus. O que recebemos são ataques ao modelo, por meio de falas de representantes de Lula e total descaso ao órgão. Será que depois de tudo isso, ainda devemos ficar de braços cruzados, esperando uma atitude do governo?”, questiona o parlamentar.

“Quando indicaram a economista Ana Maria, cheguei a ficar confiante, pois acreditei que o parecer da AGU serviria para chamar a atenção da presidência, o que não aconteceu. O que tivemos foram sérias ameaças e esse indicação interina não é aceitável, a Suframa merece respeito, Manaus merece ter sua matriz econômica preservada e os cidadãos amazonense merecem oportunidades de emprego e uma economia segura”, afirma Peixoto.

Superintendente Interino

Marcelo Souza Pereira, é economista e desde 2008 está na Suframa.

Em 2017, já esteve como superintendente interino e na autarquia já atuou como coordenador-geral de Estudos Econômicos e Empresariais; Superintendente Substituto; Superintendente-Adjunto de Planejamento e Desenvolvimento Regional.

