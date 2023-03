Neymar será proprietário de um time na Kings League Brasil, liga criada por Gerard Piqué

Atacante do PSG fará parte do projeto do ex-zagueiro do Barcelona

Neymar foi anunciado neste domingo como futuro proprietário de uma equipe na Kings League Brasil, a versão brasileira da liga criada pelo ex-jogador Piqué. A novidade fez parte do dia da decisão da Kings League espanhola, que tem semifinais e finais disputadas hoje no estádio Camp Nou, casa do Barcelona.

O jogador do PSG aparece como vilão em um vídeo promocional. Neymar sequestra Piqué e rouba a taça para exigir um time dele.

“Perdão, Gerard, mas Rei só existiu um. E era brasileiro”, diz Neymar no vídeo, em referência ao Rei Pelé, que morreu aos 82 anos, em dezembro do ano passado.

A versão brasileira da liga de futebol de 7, que terá Ronaldinho Gaúcho como presidente, agora conta com Neymar como dono de uma das equipes. Os demais proprietários ainda não ainda não foram divulgados.

Com informações do Lance!