Em entrevista à Romário TV, o atacante brasileiro Neymar , que defende as cores do Al-Hilal, criou polêmica ao responder uma pergunta do baixinho sobre assistir jogos do Campeonato Brasileiro.

“Não (risadas). Me chamaram pra ver jogo ontem, mandei tomar no c*.”, disparou Neymar.

“É isso mesmo, tomar no c*, os caras jogam porr* nenhuma, futebol feio da porr*”, completou Romário após a resposta polêmica de Neymar.

A fala do atacante do Al-Hilal, inclusive, gerou revolta e debates nas redes sociais. Fãs do jogador o defenderam, e afirmaram que Neymar não teria falado do Brasileirão, e sim do futebol de uma maneira geral.