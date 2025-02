Nem o acesso e nem o título da Série B salvaram o Santos de um fim de ano traumático e incômodo para o torcedor em 2024. A expectativa era de um 2025 minimamente consistente para não passar por dramas, mas que sofre uma grande mudança de planejamento com a chegada de Neymar . O novo camisa 10 não resolve todos os problemas, mas parece ter apresentado caminhos para a solução de outros.

E a gestão de Marcelo Teixeira tem uma boa carta para, a partir de agora, começar a reconstruir essa relação com a torcida santista. O primeiro passo foi tomado rapidamente, já na coletiva de apresentação. O Santos convidou representantes de torcidas organizadas para subirem no palco e entregarem suas homenagens ao craque, que posou para fotos com os brindes.

A contratação do atacante eleva, e muito, o nível técnico da equipe, que fez investimentos em todos os setores do campo mês janela, mas o torcedor ainda cobrava uma chegada de peso que desequilibrasse em campo. A tendência é que em um curto espaço de tempo Neymar seja esse jogador.

O camisa 10 acredita que o Santos tem trabalhado para equilibrar o time da melhor forma e avalia o Peixe como um time que tem um elenco forte.

“Não é algo que me meto e não vou me meter. Isso cabe ao nosso presidente e ao nosso treinador, e ao nosso CEO. Tenho certeza de que vão montar a equipe da melhor maneira possível. Se tiverem confiança podem fazer mais do que estou fazendo, é um elenco forte. Acho que chegando vou trazer algo diferente para o time, tenho certeza. Vou fazer tudo para ajudar meus companheiros”, afirma.

Outro ponto cobrado pelas arquibancadas é de um elenco que represente e “vista a camisa” do Santos (nos dois sentidos) e entenda o peso que é atuar pela equipe. A volta de Neymar ajuda a estancar essa pressão vinda do público justamente por ser uma referência técnica e que agora vira liderança do vestiário do Peixe.

“Não enfrento o melhor momento da vida do Santos, mas todos eles [jogadores] sabem que têm que melhorar, se doar e honrar a camisa. Isso é o que vamos fazer. Meu papel será esse para ajudar com gols, com assistências, com tudo, mas sim na conversa, mostrar que realmente significa a camisa do Santos”, declarou.

Para ver Neymar entrar em campo, a torcida precisará aguardar um pouco. Ele verá o clássico San-São das arquibancadas da Vila Belmiro e se prepara para uma possível estreia na rodada seguinte do Campeonato Paulista . A partida diante do Botafogo-SP acontece no dia 5 de fevereiro e teve o horário alterado, de 19h30 para 21h35.