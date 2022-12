Neymar diz que Tite foi o melhor com quem atou: ‘Você merecia ser coroado com essa Copa’

Atacante lembrou que achava o treinador chato no início da carreira, mas que aprendeu muito com ele

Neymar usou as redes sociais ontem (11), para agradecer o técnico da seleção brasileira. Em tom de despedida, o atacante relembrou bons e maus momentos com Tite, e disse acreditar que ele merecia “ser coroado com essa Copa”.

Na carta aberta publicada no Instagram, Neymar admitiu que achava Tite “muito chato” antes de ser treinado por ele. “Antes de nos conhecermos pessoalmente, jogamos muitas vezes contra e posso te falar? Eu te achava muito chato! Porque você montava um time pra me marcar, fazia de tudo pra ganhar de mim e ainda falou mal da minha pessoa. Mas o destino é engraçado né? Colocou você como treinador e eu como seu número 10”, escreveu Neymar.

O atacante ainda afirmou que Tite é “muito bom” como treinador, mas “muito melhor” como pessoa. “Você sempre será um dos melhores treinadores que eu já tive ou terei, sempre irei te exaltar”, disse Neymar.

O camisa 10 da Seleção comentou a respeito da derrota para a Croácia na Copa do Mundo do Catar , que acabou com o sonho brasileiro de vencer o hexa neste ano. “Tivemos momentos lindos, mas também tivemos momentos que nos machucaram muito e esse último vai nos machucar por muito tempo”, disse Neymar a Tite.

“Você merecia ser coroado com essa copa, todos nós merecíamos por tudo que fizemos e por tudo que abrimos mão pra tentar alcançar o nosso maior sonho. Mas Deus não quis assim, paciência”, escreveu Neymar.

Após a derrota para a Croácia, Tite deixou a seleção brasileira . Já Neymar manteve seu futuro defendendo o Brasil como incerto. Depois do jogo de sexta-feira (9), o craque disse que precisaria pensar.

“Sinceramente, não sei. Acho que falar agora é ruim porque a cabeça está quente, não estou raciocinando direito. Falar que é o fim estaria me precipitando, mas também não garanto nada. Vamos ver o que acontece daqui para frente. Quero pegar esse tempo para pensar na Seleção, pensar no que quero para mim. Não fecho as portas para a Seleção, também não digo 100% que vou voltar”, afirmou.

Com informações do IG