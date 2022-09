Neymar desabafa por cartão após comemorar gol da vitória: ‘futebol cada vez mais chato’

Neymar deixou o dele na vitória do PSG por 3 a 1 sobre o Maccabi Haifa, de virada, pela segunda rodada do Grupo H da Liga dos Campeões. No entanto, ele recebeu cartão amarelo após comemorar o tento fazendo careta e disparou contra a punição, dizendo que o futebol está “cada vez mais chato”.

“Mais uma vitória, parabéns, mas seguimos, né? Comemoração, amarelo, mais um para a lista do ‘NJ’. É só comigo que acontecem essas coisas. Próxima vez, vou avisar os árbitros que vou fazer [mesmo]”, disse o brasileiro, nos Stories do Instagram. Ele ainda escreveu “futebol cada vez mais chato” no registro.

O gol do camisa 10 da equipe parisiense e da seleção brasileira aconteceu aos 43 da segunda etapa. Neymar recebeu um passe ‘com GPS’ de Verrari e fuzilou de canhota para dentro da rede. Após o tento, ele fez a sua característica comemoração da careta, mas foi punido com o cartão amarelo.

Neymar ainda foi ao Twitter manifestar sua indignação. Em tom de provocação, o atacante lançou a hashtag ‘Libera a comemoração Daniel Siebert’, citando o nome do árbitro da partida. “Tô pedindo agora, tá?”, acrescentou na publicação.

Na sequência, ele comentou mais sobre o episódio. “Falta de respeito total com o atleta. Esse tipo de coisa não pode acontecer… Tomo o amarelo por simplesmente não ter feito nada e continuo prejudicado. E o juiz? Nem dizer que errou, ele vai! Muita falta de respeito”, criticou.

O gol de Neymar foi o seu primeiro na Liga dos Campeões desde dezembro de 2020. O craque brasileiro passou em branco na última edição e estava com um jejum de 11 jogos sem marcar no torneio, mas conseguiu desencantar contra o clube israelense.

Com o resultado, o PSG assumiu a liderança do Grupo H, com seis pontos. Os parisienses possuem a mesma pontuação do Benfica, mas estão em vantagem por terem marcado mais gols. O duelo da próxima rodada, marcada para o dia 5 de outubro, é justamente contra os portugueses, fora de casa.

