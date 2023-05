Neto defende Gabigol e critica Fagner, do Corinthians: ‘Gordo’

Após o duelo entre Flamengo e Racing , pela Libertadores , Gabigol foi questionado a respeito das críticas que vem recebendo sobre sua forma física, e respondeu dizendo estar “muito gostoso”.

Assim, o ex-jogador Neto saiu em defesa do atacante rubro-negro e ainda atacou o lateral-direito Fagner (confira galeria de fotos abaixo) , do Corinthians .

“Não é inveja? O cara é bonito, joga no Flamengo, camisa 10, ganha uma bala… quem tá gordo é o Fagner, que tá bundudo, eu que era gordo. Ele tá gordo? Isso é inveja do cara. Ele tá gostoso mesmo! O que esse cara jogou no Santos e no Flamengo, desculpa, cara. Imagina esse cara com uma sunguinha branca passeando no Leblon. Fala a verdade. Vem o torcedor e grava um vídeo dizendo que o Gabigol tá gordo”, disse o apresentador, durante o programa “Os Donos da Bola”.

Em seguida, Neto completou dizendo que, durante o seu começo de carreira, sofreu de gordofobia, e nunca foi um jogador “bombado” por conta de seu metabolismo.

“Durante 17 anos o que foram gordofóbicos comigo, eu teria ganhado processo de todos os comentaristas, repórteres e apresentadores. Muitas vezes eu fazia gols acima do peso e diziam que eu estava magro por causa do gol. Quando eu perdia um pênalti, diziam que eu estava gordo. Eu sempre fui um cara de cintura de ovo, tetinha, mas qual jogador fica 17 anos gordo fazendo os gols que eu fiz? Como o Gabigol pode estar gordo?”, disse.

Esta não é a primeira vez que Neto sai em defesa de Gabigol. No fim do ano passado, o apresentador e ex-jogador do Corinthians reclamou, diversas vezes, sobre a ausência do atacante do Flamengo na lista de Tite para a Copa do Mundo do Catar.

*Com informações de IG