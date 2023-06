Negócios da Amazônia terão destaque em feira de produtos naturais em São Paulo

Produtos da sociobiodiversidade amazônica, adquiridos de comunidades ribeirinhas e indígenas por meio de negociações justas e matéria-prima rastreável, ganharão destaque na maior feira de produtos orgânicos e naturais da América Latina, a NaturalTech, que acontecerá de 14 a 17 de junho no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

As marcas Warabu, Fish Maria e Karú, startups apoiadas pela Axcell Aceleradora de Negócios e que são referências por ter essência, e terroir da Amazônia, estarão em exposição na NaturalTech. São foodtechs que ajudam a gerar renda para os povos da floresta, de maneira sustentável, garantindo redução de impactos ambientais negativos e promovendo inovação no ramo de alimentação, e medicina indígena para o consumidor final.

A Fish Maria, marca de produtos amazônicos que possui o objetivo de levar as delícias da região para o Brasil e para o mundo, apresentará na feira seus produtos como molhos, pimenta em pó, tucupi, geleias, farofas temperadas, entre outros.

No evento, a Fish Maria terá um estande unificado com a marca Karú, que traz o sabor amazônico por meio do processo de defumação dos alimentos. São peixes, aves, molhos, especiarias e outros produtos gastronômicos da Amazônia.

Juntas, as duas empresas farão o visitante da NaturalTech participar de uma imersão na culinária e na cultura amazônica. Pois, farão combinações harmoniosas entre seus produtos como peixe com tucupi e peixe com pimenta Murupi. O espaço terá ainda elementos e decoração regionalizados. Uma das surpresas será a imagem de um pirarucu em tamanho real com seus dois metros de comprimento.

A Karú fará, entre outras ações, a degustação de peixes defumados como a Costelinha de Tambaqui, Costela de Lombo de Tambaqui, Filé de Tambaqui, Carpaccio de Pirarucu, Crispy de Pirarucu, além dos seus molhos, que são inovadores e saborosos.

A Warabu, que é referência por produzir chocolates com ingredientes da região amazônica como açaí, castanha-do-pará e guaraná, também terá um estande na NaturalTech. O espaço apresentará decoração diferenciada e a degustação de todos os seus produtos. A marca também participa do prêmio Award da feira e está entre os 25 finalistas dos 700 expositores do evento.

Sobre a Axcell

As marcas Warabu, Fish Maria e Karú fazem parte do time da Axcell, uma aceleradora de investimentos com foco em negócios de impacto na Amazônia e que é sediada em Manaus. Com mais de 10 anos de atuação, a empresa tem em seu portfólio negócios que priorizam a sustentabilidade e a proteção às populações tradicionais, ribeirinhas e indígenas.

Com informações da assessoria