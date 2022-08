‘Negócio Cultural’ abre 200 novas vagas para empreendedores em busca de oportunidades

Iniciativa é gratuita e resultado de parceria entre a Águas de Manaus e a Prefeitura de Manaus

O caminho do empreendedorismo ainda assusta muita gente que não sabe por onde começar ou se possui os recursos para concretizar o negócio próprio. Após quase duas décadas de jornalismo, Márcia Silveira, 52 anos, hoje tem uma história de sucesso para contar enquanto empreendedora do segmento de gastronomia, e o projeto “Negócio Cultural” faz parte disso. Promovido desde junho através de uma parceria da Águas de Manaus e da Prefeitura de Manaus, a iniciativa está com 200 novas vagas abertas. Atualmente, mais de 1.200 pessoas participam do projeto.

A reinvenção profissional de Márcia começou sob as mesmas condições que as mudanças profissionais de milhares brasileiros. Por conta da pandemia de Covid-19, ela não tinha mais como manter o ritmo do blog “Casa de Doda”, no qual falava sobre as viagens que fazia e as cidades em que morou. Ela viu uma oportunidade no aumento da demanda de produtos com entrega a domicílio e, a partir daí, nasceu a “Márcia Silveira – Comida Com Afeto”.

“Por que Comida Com Afeto? Porque era o que mais as pessoas precisavam naquele momento: afeto, carinho, algo que as fizesse presente na vida de seus familiares e amigos, mesmo que à distância”, resume.

Em 2021, ao retornar para Manaus, cidade onde morou no fim dos anos 1990, a gaúcha começou a colocar em prática a ideia de vender tábuas de frios e cestas de café da manhã. “Fiz uma pesquisa sobre a concorrência, sobre o mercado local, sobre os possíveis clientes. Identifiquei que já existiam algumas empresas bem estabelecidas nesse segmento, mas não me intimidei! Acredito que concorrência é algo muito saudável pois não nos deixa ficar parados, precisamos sempre estar inovando para cativar o cliente. Depois de chegar aqui em Manaus ainda esperei uns 3 meses antes de iniciar o trabalho”, diz.

Nesse meio tempo, ela fez cursos livres para entender mais sobre plano de negócios. Foi quando viu o anúncio do Negócio Cultural. “Achei a iniciativa maravilhosa, pois dava a oportunidade de empreendedores, tanto pequenos quanto grandes, de poderem ter acesso a uma trilha de conhecimento de tudo o que norteia a criação de uma empresa, ensinando inclusive como abrir um MEI, quais as informações buscar para entender o que estamos vendendo, produzindo etc.”, afirma a empreendedora.

Dinâmica

Um dos maiores programas privados gratuitos do Brasil, o Negócio Cultural tem o intuito de conscientizar os participantes sobre a importância de se ter um empreendimento voltado para a sustentabilidade e oferecer facilidades para quem já possui o próprio negócio. Trata-se de uma ação com apoio da Secretaria Especial da Cultura, patrocinada pela Aegea Saneamento por meio do Instituto Aegea, pela concessionária Águas de Manaus, e realizada pela Ecotransforma Produções e NTICS Projetos.

“Acho importantíssimo que as empresas tenham essa consciência de levar para a comunidade onde atuam essas oportunidades de conhecimento, principalmente para alavancar pequenos empreendedores, pois nem todos têm acesso a esse conhecimento. Às vezes, os cursos são pagos e muitos não conseguem dispor desse valor. Um curso desse nível e gratuito, é a cereja do bolo, para podermos deixar nossas pequenas empresas redondinhas e no caminho certo para alcançarmos o sucesso”, sintetiza Márcia.

Inscrições

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas por meio do site https://negociocultural.com.br/. Podem participar microempreendedores locais, pequenos produtores e jovens a partir de 15 anos que queiram abrir um negócio para geração de renda ou otimizar um negócio já existente.

Com informações da assessoria