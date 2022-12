“Natal dos Municípios” chega ao interior amazonense com apresentações artísticas em 25 localidades

Espetáculos teatrais, artes integradas de música e dança, levam a magia do Natal ao interior do estado, contemplando 25 localidades, entre municípios e comunidades rurais. A ação intitulada “Natal dos Municípios”, faz parte do “O Mundo Encantado do Natal”, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa e do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

O município de Parintins (distante 372 quilômetros de Manaus) será o primeiro a receber a programação, nesta quinta-feira (1º/12), às 19h, na Arena do Centro Cultural – Bumbódromo. A participação do público é gratuita.

Também fazem parte do roteiro as cidades de Barreirinha, Nhamundá, Envira, Iranduba, Autazes, Manacapuru, Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, Silves, Alvarães, Humaitá, Novo Airão, Tefé, Caapiranga, São Sebastião do Uatumã, Urucurituba, Codajás, Coari, Tapauá, além das comunidades de Mocambo, Caburi e Vila Amazônia, em Parintins e, Açaizal e Portelinha, em Envira.

De acordo com o secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, além da programação diversificada, a maioria dos municípios e comunidades receberão uma bela árvore de Natal e contará com a presença do Papai Noel.

“Pensamos em estratégias para levar o encanto desta época às comunidades distantes, presenteando com árvores de Natal, manifestações artísticas e a presença do Papai Noel. Até o dia 23 de dezembro, mais de 300 eventos serão realizados na capital e no interior, mobilizando artistas locais, fazedores de cultura e aquecendo a economia criativa”, disse o secretário.

Espetáculos e oficinas

Entre os destaques da programação, estão os espetáculos “Natal Amazônia” e “O Verdadeiro Sentido do Natal”, realizados pelos alunos e artistas do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro das unidades de Parintins e Envira, respectivamente.

O diretor do Liceu de Artes e Ofício Claudio Santoro, Davi Nunes, enfatiza o trabalho da instituição, no sentido de fomentar e valorizar a classe artística da região. “A equipe do Liceu tem um olhar importante para o interior do estado, entendendo as potencialidades de cada município e nós temos muito a acrescentar aos artistas que moram no interior do Amazonas”, acrescenta o diretor.

O espetáculo “O Verdadeiro Sentido do Natal”, promovido pelo Liceu de Artes e Ofício de Envira, conta a história de um pequeno engraxate que narra o nascimento de Jesus, acompanhado de dança, música e um coral com 50 vozes.

O Liceu de Artes e Ofícios de Parintins irá apresentar o “Natal Amazônia”, que adota um formato itinerante. De acordo com o coordenador da instituição do município, Jair Almeida, o espetáculo retrata o nascimento de Jesus com simplicidade, representatividade nativa e humanidade.

“As apresentações iniciam no Bumbódromo de Parintins e ao finalizar, saímos em uma embarcação, com uma equipe de 130 pessoas, para viver o espetáculo itinerante nos municípios. Montamos as apresentações nas localidades e celebramos artisticamente essa data importante”, conta Jair.

O projeto do Liceu de Parintins também integra oficinas artísticas nas comunidades de Mocambo, no dia 12 de dezembro, com inscrições presenciais na Escola Estadual Caetano Mendonça e, no dia 13 de dezembro, na comunidade de Caburi, na Escola Estadual Caburi. Cada oficina oferece 20 vagas e abordam diferentes temas como, dança, técnicas de desenho e pintura, fotografia, leitura musical entre outros. Para efetuar inscrição o interessado deve levar RG, CPF e um contato telefônico. Classificação a partir de 10 anos.

Confira o roteiro do “Natal dos Municípios”

Parintins

Espetáculo: Natal Amazônia

Data/Horário: 1º de dezembro, às 19h

Local: Arena do Centro Cultural de Parintins – Bumbódromo

Autazes

Programação natalina

Data/Horário: 5 de dezembro, às 19h

Local: Praça Otaviano de Melo

Barreirinha

Espetáculo: Natal Amazônia

Data/Horário: 6 de dezembro, às 19h

Local: Ginásio Poliesportivo Eduardo Braga

Comunidade Vila Amazônia – Parintins

Espetáculo: Natal Amazônia

Data/Horário: 7 de dezembro, às 19h

Local: Escola Municipal Militar Tsukara Uyetsuka

Manacapuru

Programação natalina

Data/Horário: 7 de dezembro, às 19h

Local: Parque do Ingá

Nhamundá

Espetáculo: Natal Amazônia

Data/Horário: 8 de dezembro, às 19h

Local: Ginásio Poliesportivo Edney Rocha

Presidente Figueiredo

Programação natalina

Data/Horário: 8 de dezembro, às 19h

Local: Praça da Vitória

Comunidade Portelinha – Envira

Espetáculo: O Verdadeiro Sentido do Natal

Data/Horário: 9 de dezembro, às 17h

Local: Comunidade Portelinha, Ginásio José Farias Marques (Curió)

Rio Preto da Eva

Programação natalina

Data/Horário: 9 de dezembro, às 19h

Local: Centro Ecumênico Senador Jefferson Peres – Igreja de Cavaco

Silves

Programação natalina

Data/Horário: 9 de dezembro, às 19h

Local: Praça do Açaí

Comunidade Açaizal – Envira

Espetáculo: O Verdadeiro Sentido do Natal

Data/Horário: 10 de dezembro, às 17h

Local: Ginásio do Aranha

Alvarães

Programação natalina

Data/Horário: 10 de dezembro, às 19h

Local: Praça 10 de Dezembro

Humaitá

Programação natalina

Data/Horário: 10 de dezembro, às 19h

Local: Praça Benjamin

Novo Airão

Programação natalina

Data/Horário: 10 de dezembro, às 19h

Local: Praça Municipal Hugo Carlos Frederico

Tefé

Programação natalina

Data/Horário: 10 de dezembro, às 19h

Local: Praça Santa Tereza

Caapiranga

Programação natalina

Data/Horário: 11 de dezembro, às 19h

Local: Praça da Prefeitura

São Sebastião do Uatumã

Programação natalina

Data: 11 de dezembro, às 19h

Local: Praça da Matriz

Comunidade de Mocambo – Parintins

Parada Natalina Ribeirinha Ribeirinha

Data/Horário: 12 de dezembro, às 19h

Local: Mocambódromo

Urucurituba

Programação natalina

Data/Horário: 12 de dezembro, às 19h

Local: Orla de Urucurituba

Comunidade de Caburi – Parintins

Parada Ribeirinha Natalina Ribeirinha

Data/Horário: 13 de dezembro, às 19h

Local: Cidade da Criança

Codajás

Programação natalina

Data/Horário: 13 de dezembro, às 19h

Local: Praça Eliezer Barros

Envira

Espetáculo: O Verdadeiro Sentido do Natal

Data/Horário: 16 de dezembro, às 18h

Local: Cine Teatro Vereador Sirica – Cena

Coari

Programação natalina

Data/Horário: 16 de dezembro, 19h

Local: Auditório Municipal Silvério Jose Nery

Tapauá

Programação natalina

Data/Horário: 16 de dezembro, às 19h

Local: Praça Raimundo Andrade

Iranduba

Espetáculo: Uma Noite Natalina

Data/Horário: 19 de dezembro, às 17h30

Local: Ruínas do Paricatuba

Envira

Espetáculo: O Verdadeiro Sentido do Natal

Data/Horário: 23 de dezembro, às 18h

Local: Praça 19 de Dezembro

