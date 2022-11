Naldo teve princípio de necrose no nariz após procedimento estético

Naldo Benny relatou que sofreu uma “intercorrência” após realizar um procedimento estético no nariz e viajou para São Paulo com o objetivo de tratar a complicação em uma clínica especializada em harmonização facial. Neste sábado (26), o cantor compartilhou nas redes sociais o relato da doutora que comandou o tratamento e a profissional esclareceu que o marido de Moranguinho teve um “princípio de necrose” no rosto.

“Ele realizou um procedimento com outro profissional e teve uma intercorrência. Uma obliteração de vasos e um princípio de necrose”, afirmou a doutora Cindy Alves. A profissional contou que os profissionais da clínica passaram a madrugada realizando o tratamento e o artista elogiou o trabalho dela: “Você é simplesmente incrível, muitíssimo obrigada”.

A doutora ainda fez uma avaliação sobre o caso, comentando sobre o outro profissional que realizou o procedimento inicial antes da intercorrência. “Sim, é preciso utilizar técnica segura, mas não estamos aqui para julgar ninguém e, sim, ajudar”, pontuou.

Naldo havia preocupado os fãs ao aparecer com hematomas no nariz em vídeos nas redes sociais e assumiu que estava “muito preocupado” antes do tratamento. “Está tudo bem. É um processo um pouco longo [de tratamento], mas está tudo legal, só que tem um tempinho para ser cuidado”, comentou após o auxílio dos profissionais na capital paulista.

*Com informações de IG